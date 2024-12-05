Які дублянки вважають наймоднішими цього року: Раміна та Астаф'єва показали тренди на зиму 2024-2025

Коротка дублянка на зиму 2025 - це відмінний вибір для холодних місяців, особливо якщо ви більшу частину дня проводите за кермом автомобіля. Такі дублянки зазвичай доходять до стегон або трохи вище, що дозволяє зберігати комфорт та мобільність, не обмежуючи рухів.

РБК-Україна (проект Styler) вирішило розповісти, як підібрати такий верхній одяг, а також з чим його поєднують блогерка та інтерв'юер Раміна, а також співачка Даша Астаф'єва.

Як вибрати дублянку

Матеріал

Придивіться дублянку з натуральної овчини - вона забезпечить тепло та захист від холоду. Також можна зустріти моделі зі штучною підкладкою, але вони можуть бути менш теплими.

Деталі

Зверніть увагу на наявність капюшона, застібок з блискавками або гудзиками, кишень із флісовою підкладкою - вони допоможуть тримати тепло.

Колір

Для зимового варіанта класичними вважаються темні відтінки: чорний, коричневий, темно-сірий. Однак для різноманітності можна вибрати яскравіші кольори, такі як бордовий або насичений темно-зелений.

Фасон

Короткі дублянки можуть бути приталеними або прямими. Якщо вам важливий комфорт та свобода рухів, вибирайте моделі з більш вільним кроєм.

Які дублянки обирають українські знаменитості

Даша Астаф'єва

Співачка Даша Астаф'єва для зимового образу обрала ультракоротку дублянку рудого відтінку з великим коміром та рукавами незвичного крою. Під неї вона одягла теплий светр та широкі джинси-труби чорного відтінку.

Зазначимо, що завершити лук можна зручними кедами на хутрі або грубими черевиками на шнурівці. А якщо ви боїтеся замерзнути в короткій дублянці, подбайте про комплект термобілизни.

Даша Астаф'єва показала дублянку на зиму (фото: instagram.com/da_astafieva)

Раміна

Українська журналістка та інтерв'юер Раміна Есхакзай показала образ із коричневою дублянкою-авіатором.

До речі, дублянка-авіатор має саме таку назву, оскільки одяг з обробкою з овчини вважали уніформою пілотів. Ще одна назва трендового фасону куртки - дублянка-пілот. Характерними для такої куртки залишаються об'ємні рукави, хутряний комір і лаконічні вставки внизу у вигляді тонких ремінців.

Для повсякденного луку Раміна вибрала довгу спідницю сірого кольору, яку доповнила теплим светром та класичними лоферами на низькому ходу. Завершувала образ стильна дублянка-авіатор.

Раміна (фото: instagram.com/raminalalala)