"Не хотіла заміж взагалі": MamaRika відверто відповіла, чому погодилася на шлюб з коханим

Виконавиця MamaRika (справжнє ім'я - Анастасія Кочетова), яка раніше висловлювалася про кризу в стосунках із чоловіком , цього разу прокоментувала тему шлюбу з ним.

Про це популярна артистка розповіла в інтерв'ю Маші Єфросиніній для її програми "Екзамен. Нова реальність", і РБК-Україна (проєкт Styler) пише про це детальніше.

MamaRika про шлюб із Сергієм Середою

Співачка зізналася, що завжди вважала штамп у паспорті не обов'язковою умовою для стосунків. Однак, коли зустріла свого коханого, змінила думку й чекала на пропозицію від нього.

"Ні, для мене штамп неважливий, але я його дуже люблю. Я не хотіла заміж взагалі. Я завжди казала, що штамп у паспорті - це фігня. Але мені було важливо, щоб саме він освідчився, тому що я, мабуть, вперше в житті зустріла такого достойного чоловіка. Я хотіла все й одразу - від нього, конкретно від нього", - пояснила зірка.

"У ньому була справа. Мені хотілося, щоб він з зробив усі кроки, щоб проявив себе як чоловік у всіх фазах. І все змінюється, коли ти зустрічаєш саме ту людину", - додала вона.

скриншоти з інтерв'ю

Також Анастасія підкреслила, що, на її думку, кожна людина від народження має певну "основу", яка залишається з нею все життя. У її випадку так і сталося, проте заміжжя та сімейне життя внесли певні "шліфовки".

"Я поруч із ним, напевно, місцями трохи інша. Основа моя залишилася, просто відбулися певні шліфовки. Штамп у паспорті нічого не змінив, тому що ми лише розписалися, ми не вінчалися. Ми були родиною і до весілля, це просто був певний момент амбіцій. Мені хотілося, щоб він зробив цей крок, наважився і поставив цю крапку", - сказала Кочетова.

MamaRika і її чоловік Сергій Середа (Фото: instagram.com/mamarika_official)

У розмові з Єфросиніною зірка української сцени також пригадала, що отримала пропозицію від Сергія на третій рік їхніх стосунків. Загалом вони були разом до шлюбу близько п'яти років і узаконили стосунки у 2020 році.

Кілька років тому у пари народився син Давід. Також вони мають песика Річчі, якого артистка називає своєю ще однією дитиною.