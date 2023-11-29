"Всі, хто був поряд, полягли". Медики розчулили історією порятунку воїна

Історія порятунку воїна

"Олексій родом з Полтавської області. Його завдання - діставати з поля бою поранених і полеглих побратимів. Сотні воїнів він виніс та вивіз з пекла своєю санітарною машиною. Але цього разу снаряд прилетів поруч", - пише лікар.

Він додає, що це було вкрай важке поранення, множинні переломи лівої ноги, розрив печінки та селезінки.

"Всі, хто був поряд, полягли. Його вкрай важкого доставили до реанімації Мечникова. Майже два тижні оперували та чистили черевну порожнину. Стабілізували", - додає Риженко.

Лікарі змогли поставити на ноги воїна у прямому і переносному значенні цього слова (фото: facebook.com/Сергій Риженко)

Воїну протягом п’ять годин в операційній збирали до купи фрагменти кісткових уламків.

"Чудова мить - сьогодні пацієнт на милицях стрибає по коридору лікарні Мечникова з посмішкою. Не хоче на евакуацію, тільки додому в село, або далі рятувати братів, які захищають неньку. Він каже, що двічі не помирають. Слава Олексію, справжньому українцю-герою", - ділиться історією медик.