Такі операції у світі одиничні: у Дніпрі ювелірно дістали уламок з серця військового
У Дніпрі в лікарні Мечникова унікальним способом врятували військового. Поранення 32-річного Івана не залишало йому жодного шансу, адже ворожий уламок застряг прямо у серці.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook лікаря лікарні Сергія Риженка.
Деталі порятунку
Уламок 2×1,3 см потрапив прямо в серце, в міокард лівого шлуночка. Проте хірурги попри всі невтішні прогнози вирішили ризикнути.
Під час операції вони стикнулися з несподіванкою. Коли проводили коронаровентрикулографію, дослідження, без якого неможливо розпочати лікування такого поранення, уламок раптово зрушив з місця і перемістився з міокарда у ліву стегнову артерію.
Судинний хірург Олег Сергєєв за дев’ять з половиною років війни проштудіював весь світовий досвід стосовно порятунку людських життів при комбат-травмі.
Тому не гаючи часу, він та Яхійа Альбайюк протягом ночі вилучали уламок з артерії, який перекривав потік крові.
Після цього вони виконали відновлювальну операцію на стегновій артерії.
Чому операція унікальна
Медики кажуть, що такі втручання - унікальні і описані у світовій науковій літературі як одиничні.
Однак, в Дніпрі схожі операції виконуються майже щотижня і успішно. Також операцію називають ювелірною, адже лікарі попри важке поранення змогли досягти просто неймовірного результату.
Іван зараз знаходиться у чудовому стані, після хірургів за відновлення його здоров’я взялися інші фахівці.
У Дніпрі медики витягнули з серця військового уламок (фото: facebook.com/rsa)
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