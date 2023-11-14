"Надії майже не зоставалось". Медики прифронтової лікарні зворушили історією порятунку воїна

У Дніпрі медики разом з іноземними колегами врятували воїна, який отримав важку травму голови. Стан військового оцінювали як критичний, але завдяки великому досвіду лікарів пацієнт уже одужує.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію генерального директора Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І. І. Мечникова Сергія Риженка у Facebook .

Історія порятунку важкопораненого воїна

У воїна Олега було вкрай важке поранення голови. Прямо з фронту його екстрено доправили до лікарні Мечникова у Дніпрі.

"Шанси та надії на життя давав тільки шалений досвід лікарів. Кім Райт, Андрій Сірко та Олександр Марченко оперували воїна до глибокої ночі. Він впав у кому. Надії майже не зоставалось", - розповідає Риженко.

Він додає, що при комп’ютерній томографії виявили велику травматичну гематому лівої скроневої частки мозку, багатоуламковий перелом лівої скроневої кістки з переходом на основу черепа із зануренням кісткових уламків в речовину мозку.

"Кім Райт таких операцій зробив тисячі в різних гарячих точках. Він нейрохірург, який приїхав з США допомагати пораненим героям. Зробив безліч операцій, але хоче отримати досвід лікарів Мечникова", - каже медик.

За його словами, Кім гордий тим, що оперує з лікарями Мечникова, що мають майже 10-річний досвід операцій при бойовій травмі. Він пишається халатом лікарні Мечникова, який йому з подякою подарували на оперативній нараді.

"Усі разом сьогодні провели сумісний обхід з Кімом Райтом по реанімації. Олег одужує. Посмішка перемоги світиться на обличчях у всіх лікарів, які рятували простого хлопця - захисника України", - каже медик.

Риженко також висловив велику повагу до всіх іноземних лікарів, які за власний кошт допомагають українським героям в лікарні Мечникова вижити.

Додамо, що лікарня Мечникова у Дніпрі є однією із опорних у прифронтовій зоні. Саме вона найчастіше першою приймає поранених бійців, а вже після невідкладної допомоги відправляє військових на лікування та реабілітацію в інші медзаклади України.