"Все, кто был рядом, погибли". Медики растрогали историей спасения воина

История спасения воина

"Алексей родом из Полтавской области. Его задача - доставать из поля боя раненых и павших побратимов. Сотни воинов он вынес и вывез из ада своей санитарной машиной. Но в этот раз снаряд прилетел рядом", - пишет врач.

Он добавляет, что это было очень тяжелое ранение, множественные переломы левой ноги, разрыв печени и селезенки.

"Все, кто был рядом, погибли. Его крайне тяжелого доставили в реанимацию Мечникова. Почти две недели оперировали и чистили брюшную полость. Стабилизировали", - добавляет Рыженко.

Врачи смогли поставить на ноги воина в прямом и переносном смысле этого слова (фото: facebook.com/Сергей Рыженко)

Воину в течение пяти часов в операционной собирали в кучу фрагменты костных обломков.

"Великолепный момент - сегодня пациент на костылях прыгает по коридору больницы Мечникова с улыбкой. Не хочет на эвакуацию, только домой в деревню, или дальше спасать братьев, которые защищают Родину. Он говорит, что дважды не умирают. Слава Алексею, настоящему украинцу-герою", - делится историей медик.