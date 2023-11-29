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"Все, кто был рядом, погибли". Медики растрогали историей спасения воина

Днепровские врачи спасли тяжелораненого воина (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Медики в Днепре спасли тяжелораненого воина из Полтавской области. Его доставили в реанимацию в критическом состоянии. После почти двух недель операций врачи смогли стабилизировать состояние военного.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию генерального директора Днепропетровской областной клинической больницы им. И. И. Мечникова Сергея Рыженко в Facebook.

История спасения воина

"Алексей родом из Полтавской области. Его задача - доставать из поля боя раненых и павших побратимов. Сотни воинов он вынес и вывез из ада своей санитарной машиной. Но в этот раз снаряд прилетел рядом", - пишет врач.

Он добавляет, что это было очень тяжелое ранение, множественные переломы левой ноги, разрыв печени и селезенки.

"Все, кто был рядом, погибли. Его крайне тяжелого доставили в реанимацию Мечникова. Почти две недели оперировали и чистили брюшную полость. Стабилизировали", - добавляет Рыженко.

Врачи смогли поставить на ноги воина в прямом и переносном смысле этого слова (фото: facebook.com/Сергей Рыженко)

Воину в течение пяти часов в операционной собирали в кучу фрагменты костных обломков.

"Великолепный момент - сегодня пациент на костылях прыгает по коридору больницы Мечникова с улыбкой. Не хочет на эвакуацию, только домой в деревню, или дальше спасать братьев, которые защищают Родину. Он говорит, что дважды не умирают. Слава Алексею, настоящему украинцу-герою", - делится историей медик.

Читайте также о том, что медики в Днепре извлекли обломок из сердца воина.

Раньше мы делились историей спасения украинского военного в прифронтовой больнице.

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