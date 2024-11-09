Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва: кого і як вітати зі святом

9 листопада в Україні відзначається День працівників культури і майстрів народного мистецтва. Цією подією вшановують важливий внесок у відродження української національної культури.

Історія і традиції свята

Спочатку свято в Україні відзначали 23 березня. Подію започаткував Леонід Кучма у 2000 році, підписавши відповідний Указ Президента.

Метою встановлення свята було вшанування активної культурно-просвітницької діяльності працівників культури та аматорів та їхній розвиток народної творчості.

Адже саме аматори народного мистецтва та робітники культури є провідниками в культурне життя та історії України завдяки відтворенню автентичних традицій. Це допомогло зберегти культурну самобутність попри перебування під гнітом інших держав протягом існування України.

З 2013 року свято перенесли на іншу дату - 9 листопада, поєднавши подію з днем української писемності та мови. Це символічно підкреслює нерозривний зв'язок між мовою та культурою.

Цього дня мистецькі навчальні заклади та міські адміністрації вітають працівників та спонукають до збереження духовного спадку. До цього дня можуть проводитися творчі заходи та урочисте вручення грамот та подяк колективам галузі культури.

Кого і як вітати зі святом

Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва - гарна нагода подякувати працівникам культури та відвідати присвячені до цього дня заходи.

Щиро зичу вам (працівникам культури) міцного здоров’я, невичерпної наснаги, затишку і родинного тепла, мистецьких злетів і реалізації всіх творчих проєктів під мирним небом незалежної України!

Ваш талант, творчість та щира відданість справі є великим прикладом для нас усіх. Дякуємо за вашу діяльність, за ваш значний внесок у збереження і розвиток української культури. Бажаю вам натхнення, нових творчих злетів та успіхів!