Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства: кого и как поздравлять с праздником

9 ноября в Украине отмечается День работников культуры и мастеров народного искусства. Этим событием чествуют важный вклад в возрождение украинской национальной культуры.

История и традиции праздника

Первоначально праздник в Украине отмечали 23 марта. Событие было создано Леонидом Кучмой в 2000 году, подписавшим соответсвующий Указ Президента.

Целью установления праздника было почитание активной культурно-просветительской деятельности работников культуры и любителей и их развитие народного творчества.

Ведь именно любители народного искусства и культурные работники являются проводниками в культурную жизнь и историю Украины благодаря воспроизведению аутентичных традиций. Это помогло сохранить культурную самобытность, несмотря на пребывание под гнетом других государств на протяжении существования Украины.

С 2013 года праздник перенесли на другую дату - 9 ноября, соединив событие с днем украинской письменности и языка. Это символически подчеркивает неразрывную связь между языком и культурой.

В этот день художественные учебные заведения и городские администрации приветствуют работников и побуждают к сохранению духовного наследия. До этого дня могут проводиться творческие мероприятия и торжественное вручение грамот и благодарностей коллективам отрасли культуры.

Кого и как поздравлять с праздником

Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства - хорошая возможность поблагодарить работников культуры и посетить посвященные этому дню мероприятия.

Искренне желаю вам (работникам культуры) крепкого здоровья, неисчерпаемого воодушевления, уюта и семейного тепла, художественных взлетов и реализации всех творческих проектов под мирным небом независимой Украины!

Ваш талант, творчество и искренняя преданность делу являются большим примером для всех нас. Спасибо за вашу деятельность, за ваш значительный вклад в сохранение и развитие украинской культуры. Желаю вам вдохновения, новых творческих взлетов и успехов!