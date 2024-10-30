Свята та вихідні дні у листопаді 2024 року: що будемо відзначати та скільки відпочивати
У листопаді 2024 року в Україні будуть відзначати декілька особливих дат, професійні та міжнародні свята. Додаткових вихідних не передбачено, але у цьому останньому осінньому місяці українці зможуть відпочити трошки більше.
Повний перелік пам'ятних дат, свят та вихідних на листопад 2024 року, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Вихідні та робочі дні
Листопад має 30 днів і згідно з календарем, нас чекає 21 робочий день та аж 9 вихідних (субота та неділя). Додаткових вихідних в кінці осені не буде.
Робочі дні: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 листопада.
Вихідні дні: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 листопада.
Календар свят та пам'ятних днів на листопад
1 листопада - Всесвітній день балету, День вегана, День народження Європейського союзу
2 листопада - Міжнародний день чоловіків, Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів
3 листопада - День інженерних військ України, День ракетних військ та артилерії України, День працівника соціальної сфери
4 листопада - День залізничника України
6 листопада - Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час воєнних та збройних конфліктів, День визволення Києва
7 листопада - Міжнародний день боротьби з насильством і булінгом у закладах освіти
8 листопада - День піаніста, Всесвітній день містобудування (урбанізму)
8 листопада - Собор Архистратига Михаїла та інших Небесних сил безтілесних (день Архангела Михайла)
9 листопада - Всесвітній день свободи, Всесвітній день усиновлення, Всеукраїнській день працівників культури та майстрів народного мистецтва, Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму та антисемітизму
10 листопада - Всесвітній день імунізації, Міжнародний день бухгалтерії, Всесвітній день молоді, День виноградарів, виноробів та садівників України, Всесвітній день науки
12 листопада - День фахівця з безпеки
13 листопада - Всесвітній день доброти, Міжнародний день сліпих
14 листопада - Всесвітній день якості, День боротьби проти діабету, Міжнародний день логопеда
15 листопада - Початок різдвяного посту
16 листопада - Всесвітній день рукоділля, День працівників радіо, телебачення та зв'язку України, Міжнародний день толерантності
17 листопада - Міжнародний день кредитних союзів, Міжнародний день боротьби за ліквідацію бідності, Міжнародний день студента, День студента в Україні, Всесвітній день пам'яті жертв дорожніх аварій, День працівників сільського господарства України
18 листопада - День сержанта Збройних сил України
19 листопада - День працівника скляної промисловості, День працівників гідрометеорологічної служби, Всесвітній день туалету, Всесвітній день чоловіків
20 листопада - День педіатра, Всесвітній день дитини
21 листопада - День гідності та свободи, День десантно-штурмових військ ЗСУ, Всесвітній день рибальства, Всесвітній день телебачення, Міжнародний день філософії
21 листопада - Введення в храм Пресвятої Богородиці
22 листопада - Міжнародний день музиканта
23 листопада - День пам'яті жертв Голодомору, Всесвітній день акварелі
25 листопада - Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками
26 листопада - Міжнародний день чоботаря
27 листопада - День заснування Національної Академії Наук України
28 листопада - День подяки
29 листопада - День логіста в Україні, Міжнародний день ягуара, День без купівель, Всесвітній день інформації, Чорна п'ятниця (Black Friday)
30 листопада - Міжнародний день сексу, День радіотехнічних військ Повітряних сил ЗСУ, Міжнародний день захисту інформації, День домашніх тварин
30 листопада - апостола Андрія Первозваного
Раніше ми писали про те, які дні у листопаді будуть сприятливі для роботи на городі, а які - ні.
А ще розповідали про те, коли та як потрібно відзначати День студента.
При написанні матеріалу використані джерела: Вікіпедія, Day Today, календар ПЦУ