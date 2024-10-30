Свята та вихідні дні у листопаді 2024 року: що будемо відзначати та скільки відпочивати

У листопаді 2024 року в Україні будуть відзначати декілька особливих дат, професійні та міжнародні свята. Додаткових вихідних не передбачено, але у цьому останньому осінньому місяці українці зможуть відпочити трошки більше.

Повний перелік пам'ятних дат, свят та вихідних на листопад 2024 року, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Вихідні та робочі дні

Листопад має 30 днів і згідно з календарем, нас чекає 21 робочий день та аж 9 вихідних (субота та неділя). Додаткових вихідних в кінці осені не буде.

Робочі дні: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 листопада.

Вихідні дні: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 листопада.

Календар свят та пам'ятних днів на листопад

1 листопада - Всесвітній день балету, День вегана, День народження Європейського союзу

2 листопада - Міжнародний день чоловіків, Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів

3 листопада - День інженерних військ України, День ракетних військ та артилерії України, День працівника соціальної сфери

4 листопада - День залізничника України

6 листопада - Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час воєнних та збройних конфліктів, День визволення Києва

7 листопада - Міжнародний день боротьби з насильством і булінгом у закладах освіти

8 листопада - День піаніста, Всесвітній день містобудування (урбанізму)

8 листопада - Собор Архистратига Михаїла та інших Небесних сил безтілесних (день Архангела Михайла)

9 листопада - Всесвітній день свободи, Всесвітній день усиновлення, Всеукраїнській день працівників культури та майстрів народного мистецтва, Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму та антисемітизму

10 листопада - Всесвітній день імунізації, Міжнародний день бухгалтерії, Всесвітній день молоді, День виноградарів, виноробів та садівників України, Всесвітній день науки

12 листопада - День фахівця з безпеки

13 листопада - Всесвітній день доброти, Міжнародний день сліпих

14 листопада - Всесвітній день якості, День боротьби проти діабету, Міжнародний день логопеда

15 листопада - Початок різдвяного посту

16 листопада - Всесвітній день рукоділля, День працівників радіо, телебачення та зв'язку України, Міжнародний день толерантності

17 листопада - Міжнародний день кредитних союзів, Міжнародний день боротьби за ліквідацію бідності, Міжнародний день студента, День студента в Україні, Всесвітній день пам'яті жертв дорожніх аварій, День працівників сільського господарства України

18 листопада - День сержанта Збройних сил України

19 листопада - День працівника скляної промисловості, День працівників гідрометеорологічної служби, Всесвітній день туалету, Всесвітній день чоловіків

20 листопада - День педіатра, Всесвітній день дитини

21 листопада - День гідності та свободи, День десантно-штурмових військ ЗСУ, Всесвітній день рибальства, Всесвітній день телебачення, Міжнародний день філософії

21 листопада - Введення в храм Пресвятої Богородиці

22 листопада - Міжнародний день музиканта

23 листопада - День пам'яті жертв Голодомору, Всесвітній день акварелі

25 листопада - Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками

26 листопада - Міжнародний день чоботаря

27 листопада - День заснування Національної Академії Наук України

28 листопада - День подяки

29 листопада - День логіста в Україні, Міжнародний день ягуара, День без купівель, Всесвітній день інформації, Чорна п'ятниця (Black Friday)

30 листопада - Міжнародний день сексу, День радіотехнічних військ Повітряних сил ЗСУ, Міжнародний день захисту інформації, День домашніх тварин

30 листопада - апостола Андрія Первозваного