Всеукраинский диктант: как принять участие и когда слушать

Всеукраинский диктант (Фото: РБК-Украина)

Организаторы Всеукраинского диктанта рассказали все условия участия и конкурсов

В Украине в пятницу, 8 ноября, состоится ежегодная акция "Всеукраинский радиодиктант национального единства", который приурочен ко Дню украинской письменности и языка. Как принять участие и где слушать радиодиктант, сообщает "Украинское радио".

Акция Всеукраинского радиодиктанта национального единства была запущена впервые в 2002 году с целью объединить жителей страны вокруг родного языка. Ежегодно слушатели радио, а с некоторых пор и телезрители UA: Перший, который стал транслировать проведение акции, могут принять участие в написании диктанта. Также они могут проверить, насколько хорошо знают государственный язык. Известно, что в акции Всеукраинского диктанта принимают участие также жители других стран.

В 2018 году в акции приняли участие 32 779 человек, которые прислали свои диктанты в редакцию "Украинского радио". Из них всего 311 работ были написаны без ошибок.

В 2019 году акция пройдет в читальном зале Национальной библиотеки им. В. Вернадского. Старт диктанта – в 11:00.

В 11:20 в прямом эфире "Украинского радио", которое находится на Крещатике, 26, Всеукраинский диктант начнет читать Александр Авраменко – известный языковед, автор учебников и пособий по украинскому языку.

С 12:00 до 12:15 Авраменко проведет в прямом эфире работу над ошибками.

Чтобы принять участие в акции, нужно настроить свои радиоприемники на волну "Украинского радио" в своем населенном пункте. Также можно следить за трансляцией на сайте ukr.radio или на официальной странице радиостанции в социальной сети Facebook.

"В течение 15 минут (с 11:45 до 12:00) все желающие смогут прислать свой текст на электронный ящик "Украинского радио" (rd@nrcu.gov.ua). Также можно отправлять тексты в личные сообщения на странице "Украинского радио" в facebook, или на вайбер — 097−107−107−9",- всех желающих просят сообщения присылать только на один из указанных адресов.

В 2019 году в диктанте будут использованы слова, которые пишутся по новым правилам правописания украинского языка. Авторы диктантов, которые будут написаны без ошибок, получат призы.

Кроме того, дополнительно будет объявлен конкурс на лучшие произведения о написании диктанта. Творческие работы вместе с диктантом можно будет отправить в течении двух дней, до 11 ноября, по адресу: 1001, Киев, Крещатик, 26. На конверте нужно сделать пометку: "На конкурс". Жюри отберет 10 лучших работ, которые будут награждены призами.