Всеукраїнський диктант: як взяти участь і коли слухати

Всеукраїнський диктант (Фото: РБК-Україна)

Організатори Всеукраїнського диктанту розповіли всі умови участі та конкурсів

В Україні у п'ятницю, 8 листопада, відбудеться щорічна акція "Всеукраїнський радіодиктант національної єдності", який приурочений до Дня української писемності та мови. Як взяти участь і де слухати радіодиктант, повідомляє "Українське радіо".

Акція Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності була вперше запущена в 2002 році з метою об'єднати українців навколо рідної мови. Щорічно слухачі радіо, а з деякого часу і телеглядачі UA: Перший, який став транслювати проведення акції, можуть взяти участь у написанні диктанту. Також вони можуть перевірити, наскільки добре знають державну мову. Відомо, що в акції Всеукраїнського диктанту беруть участь також жителі інших країн.

У 2018 році в акції взяли участь 32 779 осіб, які прислали свої диктанти у редакцію "Українського радіо". З них лише 311 робіт були написані без помилок.

В 2019 року акція пройде в читальному залі Національної бібліотеки ім. В. Вернадського. Старт диктанту – о 11:00.

В 11:20 у прямому ефірі "Українського радіо", яке знаходиться на Хрещатику, 26, Всеукраїнський диктант почне читати Олександр Авраменко – відомий мовознавець, автор підручників та посібників з української мови.

З 12:00 до 12:15 Авраменко проведе в прямому ефірі роботу над помилками.

Щоб взяти участь в акції, потрібно налаштувати свої радіоприймачі на хвилю "Українського радіо" у своєму населеному пункті. Також можна стежити за трансляцією на сайті ukr.radio або на офіційній сторінці радіостанції в соціальній мережі Facebook.

"Протягом 15 хвилин (з 11:45 до 12:00) всі бажаючі зможуть надіслати свій текст на електронну скриньку "Українського радіо" (rd@nrcu.gov.ua). Також можна надсилати тексти в особисті повідомлення на сторінці "Українського радіо" в facebook, або на вайбер — 097-107-107-9",- всіх бажаючих просять надсилати повідомлення лише на один з вказаних адрес.

В 2019 році в диктанті будуть використані слова, які пишуться за новими правилами правопису української мови. Автори диктантів, які будуть написані без помилок, отримають призи.

Крім того, додатково буде оголошено конкурс на кращі твори про написання диктанту. Творчі роботи разом із диктантом можна буде відправити протягом двох днів, до 11 листопада, за адресою: 1001, Київ, Хрещатик, 26. На конверті необхідно зробити помітку: "На конкурс". Журі відбере 10 найкращих робіт, які будуть нагороджені призами.