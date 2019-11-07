ВНО-2020: какие сюрпризы ждут будущих абитуриентов

ВНО-2020 (Фото: ar.volyn.ua)

Внешнее независимое оценивание в 2020 году будет проводится по новым стандартам

На сайте Украинского центра оценивания качества образования появились актуальные характеристики сертификационных работ, новые критерии оценивания заданий открытой формы с развернутым ответом и программы внешнего независимого оценивания. Это поможет будущим участникам подготовиться к прохождению независимого оценивания в 2020 году.

Стоит отметить, что на сайте размещены документы по украинскому языку и литературе, математике, истории Украины, английскому, немецкому, французскому, испанскому языках, а также по биологии, географии, физике и химии. В каждом разделе указана дата проведения ВНО по каждому предмету в 2020 году.

"В характеристике сертификационной работы по определенному учебному предмету указана структура теста, количество и типы заданий, приведена схема начисления тестовых баллов и количество баллов, которые можно получить, правильно выполнив все задания теста. Также указано время, отведенное на выполнение теста", - говорится в сообщении.

В УЦОКО отметили, что ознакомление с данной информацией поможет выпускникам школ рационально распределить время для написания теста и выработать собственную стратегию эффективной работы для прохождения внешнего независимого оценивания.

Кроме того, специалисты Украинского центра готовы объяснять особенности выполнения компетентностных задач в еженедельной рубрике "Готовясь к ВНО" на странице Украинского центра оценивания качества образования на своей странице в Facebook.