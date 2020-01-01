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Всемирно известный певец закрутил роман с украинкой

STYLERПерсоны    01.01.2020 - 10:35
Всемирно известный певец закрутил роман с украинкой
Dr. Alban в новогоднем "Вечернем Квартале" (фото: пресс-служба студии "Квартал 95")

62-летний Dr. Alban разоткровенничался про любовные отношения с украинкой

Dr. Alban стал специальным гостем новогоднего выпуска шоу "Вечерний Квартал", где известный шведский 62-летний певец исполнил свой хит "It's My Life" и принял участие в одном из номеров "квартальщиков".

Также артист признался, что с Украиной его связывает не только работа.

"Я уже не первый раз приезжаю в Украину, в частности, в Киев, и могу сказать, что за последние пару лет страна очень изменилась. Видно, как она развивается - появилось много красивых зданий, люди стали более гостеприимные. Кстати, самое необычное место, где я выступал, тоже было в Украине. Это была закрытая вечеринка несколько лет назад, которая проходила где-то за городом. Несмотря на то, что на ней было много гостей, я запомнил, как во время моего выступления за столом сидело только трое мужчин. Как мне потом рассказали, это были три министра…" - вспомнил певец.

Также впервые Доктор Албан (настоящее имя звезды 90-х - Албан Узома Нвапа) признался, что у него был любовный роман с девушкой из Украины.

"Я всегда рад знакомству с девушками. Более того, они часто сами со мной знакомятся. А я - и не против. В прошлом, кстати, у меня был роман с украинкой. И я не исключаю, что и в будущем он снова может случиться", - сказал всемирно известный певец, у которого есть две дочери: одной - пятнадцать, второй - одиннадцать.

В новом 2020 году Доктор Албан пожелал украинцам счастья и уверенности в себе.

"Мне бы хотелось, чтобы на всей планете наконец воцарился мир. И в Украине, в том числе", - добавил он.

Всемирно известный певец закрутил роман с украинкой

Dr. Alban в новогоднем "Вечернем Квартале" (фото: пресс-служба студии "Квартал 95")

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