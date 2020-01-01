Всесвітньо відомий співак закрутив роман з українкою

Dr. Alban у новорічному "Вечірньому Кварталі" (фото: прес-служба студії "Квартал 95")

62-річний Dr. Alban відверто розговорився про любовні стосунки з українкою

Dr. Alban став спеціальним гостем новорічного випуску шоу "Вечірній Квартал", де відомий шведський 62-річний співак виконав свій хіт "It's My Life" і взяв участь в одному з номерів "квартальщиків".

Також артист зізнався, що з Україною його пов'язує не тільки робота.

"Я вже не перший раз приїжджаю в Україну, зокрема, до Києва, і можу сказати, що за останні пару років країна дуже змінилася. Видно, як вона розвивається - з'явилося багато красивих будівель, люди стали більш гостинні. До речі, саме незвичайне місце, де я виступав, теж було в Україні. Це була закрита вечірка кілька років тому, яка проходила десь за містом. Незважаючи на те, що на ній було багато гостей, я запам'ятав, як під час мого виступу за столом сиділо тільки троє чоловіків. Як мені потім розповіли, це були три міністри..." - згадав співак.

Також вперше Доктор Албан (справжнє ім'я зірки 90-х - Албан Узома Нвапа) зізнався, що у нього був любовний роман з дівчиною з України.

"Я завжди радий знайомству з жінками. Більш того, вони часто самі зі мною знайомляться. А я - і не проти. У минулому, до речі, в мене був роман з українкою. І я не виключаю, що і в майбутньому він знову може статися", - сказав всесвітньо відомий співак, у якого є дві дочки: одній - п'ятнадцять, другій - одинадцять.

В новому 2020 році Доктор Албан побажав українцям щастя і впевненості в собі.

"Мені б хотілося, щоб на всій планеті нарешті запанував мир. І в Україні, в тому числі", - додав він.

Dr. Alban у новорічному "Вечірньому Кварталі" (фото: прес-служба студії "Квартал 95")