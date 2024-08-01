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"Дякую тобі, Україно: Харлан поділилася емоційними фото після здобуття "бронзи" Олімпіади

Ольга Харлан (Фото: instagram.com/olgakharlan)
Автор: Любов Блажко

На Олімпійських іграх-2024, які розпочалися 26 липня у Парижі, Ольга Харлан завоювала бронзову медаль в індивідуальних змаганнях шпажисток. Українська фехтувальниця прокоментувала свою перемогу після тріумфу у фіналі над кореянкою Чої Сібін.

Що написала знаменита українка, повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.

Реакція Харлан

Зокрема, Харлан зізналася, що минуло вже дві доби після того, як вона стала бронзовою призеркою Олімпіади-2024, а сильні емоції досі залишилися.  

"Дві доби після… все ще не вірю. А все тому, що мети ще не досягнуто. 3 серпня будемо боротися у командному заліку разом з дівчатами. І вже після розкажу все. Дякую тобі, Україно, за привітання, віру і підтримку!" - зазначила Ольга.

Окрім того, українка поділилася фото, на яких можна побачити яскраві емоції після омріяної перемоги. На одному з кадрів вона позувала разом зі своїми колегами-шпажистками.

Харлан показала фото зі змагань (Фото: instagram.com/olgakharlan)

Реакція мережі

В коментарях колеги та шанувальники подякували спортсменці за докладені зусилля, а також побажали їй успіхів у наступних змаганнях. Ось деякі коментарі юзерів:

  • "Гідна золота!"
  • "Нових перемог вам, чемпіонко!"
  • "Вітання, Олю! Ви дуже крута"
  • "Наша гордість. Спасибі за позицію"
  • "Ви найкраща! Ми пишаємося вами"
  • "Ти просто найкраща! Слава Україні!"

Нагадаємо, це вже п’яті Олімпійські ігри для Харлан і її п'ята нагорода на міжнародних змаганнях.

 

Олімпійські ігри-2024 проходять у Парижі і 16 інших містах усієї європейської частини Франції, а також - на Таїті - острові у складі французької держави та заморського колективу Французької Полінезії.

Закінчуються змагання 11 серпня.

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