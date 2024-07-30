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Дух змагання та енергії. Найкращі фільми про Олімпійські ігри, які варто подивитися вже сьогодні

Вівторок 30 липня 2024 19:45
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Дух змагання та енергії. Найкращі фільми про Олімпійські ігри, які варто подивитися вже сьогодні Фільми про Олімпійські ігри, засновані на реальних подіях (колаж: РБК-Україна)
Автор: Любов Блажко

У Парижі продовжуються Олімпійські ігри-2024, які стартували 26 липня.

На тлі масштабної спортивної події, на яку з'їхалися спортсмени з різних куточків світу, РБК-Україна (проєкт Styler) пропонує переглянути стрічки, пов'язані із цією тематикою. Познайомтеся з історіями людей, сила, відвага та рішучість яких неймовірно вражає.

"Нерозказане: Кейтлін Дженнер"

Стрічка розповідає про американського спортсмена Брюса Дженнера, який виграв золоту медаль на Олімпійських іграх 1976 року. Тоді він побив світовий рекорд, взявши перше місце у десятиборстві.

Після всесвітньої популярності чоловік став справжньою зіркою у світі спорту, одружився з Кріс Кардаш'ян, а у 2015 році наважився на камінг-аут. Дженнер стала однією з найзнаменитіших трансгендерних жінок світу, тому цей документальний фільм точно вартий вашої уваги.

"Плавчині"

Реальна історія присвячена сестрам Юсрі та Сарі Мардіні, які з дитинства займаються плаванням. Проте у період загострення Громадянської війни у Сирії, у 2015 році, їхні мрії про Олімпіаду відходять на далекий план.

Тим не менше, героїні вирішують ризикнути та вирушити у Європу, аби позмагатися за омріяне олімпійське золото.

Юсрі таки вдається взяти участь в Олімпійських іграх-2016 у складі олімпійської збірної.

"Мирний воїн"

Стрічка розповідає про талановитого гімнаста, який втратив віру. Але одного разу він зустрів на своєму шляху духовного наставника, і після цього життя Дена перевертається: він відкриває у собі нові можливості, починає сприймати світ по-новому, набирається сили та розуміння.

"Сила волі: гонка"

Стрічка знята на реальних подіях. Вона розповідає історію Джессі Оуенса - відомого чорношкірого легкоатлета, який завоював рекордні чотири золоті медалі на Олімпійських іграх у Берліні у 1936 році.

Також ми ділилися добіркою фільмів про виживання, які тримають до останньої хвилини.

Також не забудьте подивитись ці стрічки з несподіваним фіналом та цікавим "післясмаком".

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