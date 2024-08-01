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"Спасибо, Украина": Харлан поделилась эмоциональными фото после завоевания "бронзы" ОИ

Ольга Харлан (Фото: instagram.com/olgakharlan)
Автор: Любовь Блажко

На Олимпийских играх-2024, которые начались 26 июля в Париже, Ольга Харлан завоевала бронзовую медаль в индивидуальных соревнованиях шпажисток. Украинская фехтовальщица прокомментировала свою победу после триумфа в финале над кореянкой Чои Сибин.

Что написала знаменитая украинка, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.

Реакция Харлан

В частности, Харлан призналась, что прошло уже двое суток после того, как она стала бронзовым призером Олимпиады-2024, а яркие эмоции до сих пор остались.

"Два суток после… все еще не верю. А все потому, что цель еще не достигнута. 3 августа будем бороться в командном зачете вместе с девочками. И уже после расскажу все. Спасибо тебе, Украина, за поздравления, веру и поддержку!" - отметила Ольга.

Кроме того, украинка поделилась фото, на которых можно увидеть яркие эмоции после вожделенной победы. На одном из кадров она позировала вместе со своими коллегами-шпажистками.

Харлан показала фото с соревнований (Фото: instagram.com/olgakharlan)

Реакция сети

В комментариях коллеги и поклонники поблагодарили спортсменку за приложенные усилия, а также пожелали ей успехов в следующих соревнованиях. Вот некоторые комментарии пользователей:

  • "Достойная золота!"
  • "Новых побед вам, чемпионка!"
  • "Поздравляю, Оля! Вы очень крута"
  • "Наша гордость. Спасибо за позицию"
  • "Вы самая лучшая! Мы гордимся вами"
  • "Ты просто лучшая! Слава Украине!"

Напомним, это уже пятые Олимпийские игры для Харлан и ее пятая награда на международных соревнованиях.

 

Олимпийские игры-2024 проходят в Париже и 16 других городах всей европейской части Франции, а также - на Таити - острове в составе французского государства и заморского коллектива Французской Полинезии.

Заканчиваются состязания 11 августа.

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