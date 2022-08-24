"Все полностью сгорело": в Мариуполе дети показали, что оккупанты сделали с городом (видео)

По словам детей, люди годами собирали деньги на свои квартиры, пенсионеры даже экономили на еде, чтобы что-то оставить детям и внукам. Однако, из-за русских они теперь остались ни с чем.

"Мариуполь глазами любимых подростков. Улица Куприна прямо напротив здания оккупантов, по которой пускают туман в глаза всему городу. А для правды нужно просто перейти улицу", - говорится в сообщении.

На видео дети рассказали, что в одном из многоквартирных домов какой-то ремонт провели только на первом этаже.

"А так все полностью сгорело, все разбито. Вокруг дома сгорели", - сказал мальчик.

Также можно увидеть, что возле разрушенных домов до сих пор лежат кучи бетона и много другого мусора.

"Дом, потрепало. В этом доме, на камере не особо видно, но крыша разбита сильно", - описал подросток.

Другой мальчик эмоционально отметил, что квартиры в городе дорого стоят и люди на них очень долго собирали.