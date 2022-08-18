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В Мариуполе парень сфотографировался возле разбомбленного дома с флагом Украины

Новина українською →
Мариуполь, Четверг 18 августа 2022 09:36
В Мариуполе парень сфотографировался возле разбомбленного дома с флагом Украины В Мариуполе парень сфотографировался с украинским флагом (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В Мариуполе люди продолжают не подчиняться оккупантам и верить в возвращение Украины. В сети появилось очередное доказательство этому. Местный юноша сделал фото на фоне разрушенных домов в желто-голубом флаге.

Фото опубликовал советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

Отметим, что раньше похожую фотографию сделал другой парень на фоне разрушенного драмтеатра Мариуполя.

На фото можно увидеть, что парень завернулся во флаг своей страны. Позади него разрушенный дом, за которым виднеется узнаваемый вид города.

"Несокрушимый и непокоренный. Мариупольские юноши не принимают оккупацию и оказывают сопротивление. Вопреки опасности", - написал Андрющенко.

Также он добавил, что именно это и является настоящим лицом Мариуполя.

В Мариуполе парень сфотографировался возле разбомбленного дома с флагом УкраиныВ Мариуполе парень сфотографировался возле разбомбленного дома с флагом УкраиныВ Мариуполе юноша с флагом Украины сфотографировался на фоне разрушенного дома (t.me/andriyshTime)

Ранее мы сообщали, что в Мариуполе дети расправились с флагом оккупантов.

Также мы писали, что люди стоят в огромных очередях за едой и водой в Мариуполе.

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