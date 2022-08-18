В Мариуполе парень сфотографировался возле разбомбленного дома с флагом Украины

В Мариуполе люди продолжают не подчиняться оккупантам и верить в возвращение Украины. В сети появилось очередное доказательство этому. Местный юноша сделал фото на фоне разрушенных домов в желто-голубом флаге.

Отметим, что раньше похожую фотографию сделал другой парень на фоне разрушенного драмтеатра Мариуполя.

На фото можно увидеть, что парень завернулся во флаг своей страны. Позади него разрушенный дом, за которым виднеется узнаваемый вид города.

"Несокрушимый и непокоренный. Мариупольские юноши не принимают оккупацию и оказывают сопротивление. Вопреки опасности", - написал Андрющенко.

Также он добавил, что именно это и является настоящим лицом Мариуполя.

В Мариуполе юноша с флагом Украины сфотографировался на фоне разрушенного дома (t.me/andriyshTime)