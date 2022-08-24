"Все повністю згоріло": у Маріуполі діти показали, що окупанти зробили з містом (відео)

У тимчасово окупованому Маріуполі діти показали зруйноване місто. Катаючись на велосипедах, вони показали вулицю Купріна, на якій стоять спалені після обстрілів росіян будинки.
Відео у Telegram опублікував радник законного міського голови Петро Андрющенко.
За словами дітей, люди роками збирали гроші на свої квартири, пенсіонери навіть економили на їжі, щоби щось залишити дітям й онукам. Однак, через росіян вони тепер залишилися ні з чим.
"Маріуполь очима улюблених підлітків. Вулиця Купріна прямо навпроти розбудови окупантів, якою пускають туман у вічі всьому місту. А для правди потрібно просто перейти вулицю", - йдеться у повідомленні.
На відео діти розповіли, що в одному із багатоквартирних будинків якийсь ремонт провели лише на першому поверсі.
"А так все повністю згоріло, все розбите. Навколо будинки згоріли", - сказав хлопчик.
Також можна побачити, що біля зруйнованих будинків досі лежать купи бетону та багато іншого сміття.
"Будинок, потріпало. У цьому будинку, на камері не особливо видно, але дах розбитий сильно", - описав підліток.
Інший хлопчик емоційно зазначив, що квартири у місті дорого коштують і люди на них дуже довго збирали.
Раніше ми повідомляли, що росіяни в Маріуполі ділять награбоване майно за допомогою зброї.
Також ми писали, що у Маріуполі хлопець сфотографувався біля розбомбленого будинку з прапором України.