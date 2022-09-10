"Все будет Украина": в селе Херсонской области местные жители с арбузами встречали военных ВСУ

Украинские военные продолжают освобождать страну от российских оккупантов. Еще одним деокупованим населенным пунктом в Украине стало село Александровка Херсонской области. Там местные радушно встретили украинских воинов.
Видео опубликовали в Twitter.
Военнослужащий на видео рассказал, что въезжает в населенный пункт сразу после его освобождения. Местные жители стали вдоль дороги, чтобы встретить военных и поблагодарить за деоккупацию.
Местные жители в знак благодарности военнослужащим дали арбузы.
Также взволнованные долгожданной встречей с украинскими военнослужащими жители села поблагодарили бойцов за защиту страны.
"Это Александровка! Ребята, слава Украине! Спасибо вам, ребята! Спасибо! Все будет Украина!"- сказали жители села.
Oleksandrivka in the Kherson region welcomes Ukrainian liberators with famous watermelons!—
Strange things, didn't the Kherson offensive fail? pic.twitter.com/rKR8F3bX9z
Недавно мы публиковали шокирующее видео, как ВСУ поет гимн Украины.
Также у Залужного показали, как украинцы встречают ВСУ.