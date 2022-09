"Все будет Украина": в селе Херсонской области местные жители с арбузами встречали военных ВСУ

Военнослужащий на видео рассказал, что въезжает в населенный пункт сразу после его освобождения. Местные жители стали вдоль дороги, чтобы встретить военных и поблагодарить за деоккупацию.

Местные жители в знак благодарности военнослужащим дали арбузы.

Также взволнованные долгожданной встречей с украинскими военнослужащими жители села поблагодарили бойцов за защиту страны.

"Это Александровка! Ребята, слава Украине! Спасибо вам, ребята! Спасибо! Все будет Украина!"- сказали жители села.

Oleksandrivka in the Kherson region welcomes Ukrainian liberators with famous watermelons!



Strange things, didn't the Kherson offensive fail? pic.twitter.com/rKR8F3bX9z