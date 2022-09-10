UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Все будет Украина": в селе Херсонской области местные жители с арбузами встречали военных ВСУ

Украинских военных местные жители встречали с арбузами (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Украинские военные продолжают освобождать страну от российских оккупантов. Еще одним деокупованим населенным пунктом в Украине стало село Александровка Херсонской области. Там местные радушно встретили украинских воинов.

Видео опубликовали в Twitter.

Военнослужащий на видео рассказал, что въезжает в населенный пункт сразу после его освобождения. Местные жители стали вдоль дороги, чтобы встретить военных и поблагодарить за деоккупацию.

Местные жители в знак благодарности военнослужащим дали арбузы.

Также взволнованные долгожданной встречей с украинскими военнослужащими жители села поблагодарили бойцов за защиту страны.

"Это Александровка! Ребята, слава Украине! Спасибо вам, ребята! Спасибо! Все будет Украина!"- сказали жители села.

Недавно мы публиковали шокирующее видео, как ВСУ поет гимн Украины.

Также у Залужного показали, как украинцы встречают ВСУ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская областьарбуз