Деоккупация. У Залужного показали, как украинцы встречают ВСУ (видео)
Фото: У Залужного показали, как украинцы встречают ВСУ
Украинские военные за несколько дней успели деоккупировать более тысячи квадратных километров территории страны от российских войск. В связи с этим Вооруженные силы Украины опубликовали видео, как наших защитников встречают на освобожденных территориях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главнокомандующего ВСУ.
"Более 1000 кв км освобождено от оккупанта в последние несколько дней. Нам очень тяжело, но мы продвигаемся вперед. Благодарны согражданам, которые помогают и ждут нас", - говорится в сообщении.
На видео видно, как украинские военные на танках заезжают в деоккупированные города. Их с украинскими флагами встречают жители населенных пунктов.
Напомним, с начала оборонительных операций, наши военные:
- вернули под контроль Украины более тысячи квадратных километров;
- освободили населенный пункт Озерное в Донецкой области;
- освободили от оккупантов более 20 населенных пунктов на Харьковском направлении;
- на Харьковском направлении наши воины вклинились в оборону врага на глубину до 50 км, а на отдельных направлениях - от 2 до нескольких десятков километров.