До мурашек по коже! Смотрите, как ВСУ поет гимн Украины (видео)
Украинские защитники демонстрируют свое единение и мощь не только на поле боя. Также наши бойцы проникновенно спели гимн Украины, показав небывалое единство и веру.
Видео, от которого мурашки по коже, показали в сети.
ВСУ спели гимн Украины
"Вот так выглядит мощное оружие украинской армии, которого нет и никогда не будет у Путина и России. Непреодолимая сила свободных людей, сплоченность и ощущение общей судьбы нации, где сотни тысяч идут в бой против врага, превосходящего в десятки раз железом, но не имеющего и малой доли такой отваги и жертвенности", - написал под видео журналист Юрий Бутусов.
Украинцы в комментариях выразили свой восторг такими талантами наших защитников.
- Не можу стримати сліз. Ця сонячна поляна краща і гідніша за будь-які колонні зали. Хлопці, повертайтесь живими!
- Низький уклін нашим Воїнам! Бережи Боже кожного з них!
- До мурашок по шкірі! До щему в душі!Сльози на очі! Бережи Боже наших воїнів!
- Це неймовірно велично!
- Їм нас ніколи не зрозуміти !!! Хтось (думаю, Бог) включив код Нації !!!
- Рідні наші. Хай Бог захистить кожного і збереже вас усіх живими і здоровими фізично і душевно, дарує нам Перемогу.
Как мы ранее писали, ВСУ освободили более 30 населенных пунктов в Харьковской области.
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