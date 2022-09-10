До мурашек по коже! Смотрите, как ВСУ поет гимн Украины (видео)

Украинские защитники демонстрируют свое единение и мощь не только на поле боя. Также наши бойцы проникновенно спели гимн Украины, показав небывалое единство и веру.

ВСУ спели гимн Украины

"Вот так выглядит мощное оружие украинской армии, которого нет и никогда не будет у Путина и России. Непреодолимая сила свободных людей, сплоченность и ощущение общей судьбы нации, где сотни тысяч идут в бой против врага, превосходящего в десятки раз железом, но не имеющего и малой доли такой отваги и жертвенности", - написал под видео журналист Юрий Бутусов.

Украинцы в комментариях выразили свой восторг такими талантами наших защитников.