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До мурашек по коже! Смотрите, как ВСУ поет гимн Украины (видео)

Новина українською →
Суббота 10 сентября 2022 15:44
До мурашек по коже! Смотрите, как ВСУ поет гимн Украины (видео) ВСУ спели гимн Украины (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Украинские защитники демонстрируют свое единение и мощь не только на поле боя. Также наши бойцы проникновенно спели гимн Украины, показав небывалое единство и веру.

Видео, от которого мурашки по коже, показали в сети.

ВСУ спели гимн Украины

"Вот так выглядит мощное оружие украинской армии, которого нет и никогда не будет у Путина и России. Непреодолимая сила свободных людей, сплоченность и ощущение общей судьбы нации, где сотни тысяч идут в бой против врага, превосходящего в десятки раз железом, но не имеющего и малой доли такой отваги и жертвенности", - написал под видео журналист Юрий Бутусов.

Украинцы в комментариях выразили свой восторг такими талантами наших защитников.

  • Не можу стримати сліз. Ця сонячна поляна краща і гідніша за будь-які колонні зали. Хлопці, повертайтесь живими!
  • Низький уклін нашим Воїнам! Бережи Боже кожного з них!
  • До мурашок по шкірі! До щему в душі!Сльози на очі! Бережи Боже наших воїнів!
  • Це неймовірно велично!
  • Їм нас ніколи не зрозуміти !!! Хтось (думаю, Бог) включив код Нації !!!
  • Рідні наші. Хай Бог захистить кожного і збереже вас усіх живими і здоровими фізично і душевно, дарує нам Перемогу.

Как мы ранее писали, ВСУ освободили более 30 населенных пунктов в Харьковской области.

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