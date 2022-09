"Все буде Україна": у селі Херсонської області місцеві жителі з кавунами зустрічали військових ЗСУ

Військовослужбовець на відео розповів, що в'їжджає до населеного пункту одразу після його звільнення. Місцеві жителі стали вздовж дороги, щоб зустріти військових та подякувати за деокупацію.

Місцеві жителі на знак подяки військовослужбовцям дали кавуни.

Також схвильовані довгоочікуваною зустріччю з українськими військовослужбовцями жителі села подякували бійцям за захист країни.

"Це Олександрівка! Хлопці, слава Україні! Дякую вам, хлопці! Дякую! Все буде Україна!" - сказали мешканці села.

Oleksandrivka in the Kherson region welcomes Ukrainian liberators with famous watermelons!



Strange things, didn't the Kherson offensive fail? pic.twitter.com/rKR8F3bX9z