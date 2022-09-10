"Все буде Україна": у селі Херсонської області місцеві жителі з кавунами зустрічали військових ЗСУ

Українські військові й далі продовжують звільняти країну від російських окупантів. Ще одним деокупованим населеним пунктом в Україні стало село Олександрівка Херсонської області. Там місцеві радо зустріли українських воїнів.
Відео опублікували у Twitter.
Військовослужбовець на відео розповів, що в'їжджає до населеного пункту одразу після його звільнення. Місцеві жителі стали вздовж дороги, щоб зустріти військових та подякувати за деокупацію.
Місцеві жителі на знак подяки військовослужбовцям дали кавуни.
Також схвильовані довгоочікуваною зустріччю з українськими військовослужбовцями жителі села подякували бійцям за захист країни.
"Це Олександрівка! Хлопці, слава Україні! Дякую вам, хлопці! Дякую! Все буде Україна!" - сказали мешканці села.
Oleksandrivka in the Kherson region welcomes Ukrainian liberators with famous watermelons!—
Strange things, didn't the Kherson offensive fail? pic.twitter.com/rKR8F3bX9z
Нещодавно ми публікували шокуюче відео, як ЗСУ співає гімн України.
Також у Залужного показали, як українці зустрічають ЗСУ.