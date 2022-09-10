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"Все будет Украина": в селе Херсонской области местные жители с арбузами встречали военных ВСУ

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Херсонская область, Суббота 10 сентября 2022 16:53
"Все будет Украина": в селе Херсонской области местные жители с арбузами встречали военных ВСУ Украинских военных местные жители встречали с арбузами (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Украинские военные продолжают освобождать страну от российских оккупантов. Еще одним деокупованим населенным пунктом в Украине стало село Александровка Херсонской области. Там местные радушно встретили украинских воинов.

Видео опубликовали в Twitter.

Военнослужащий на видео рассказал, что въезжает в населенный пункт сразу после его освобождения. Местные жители стали вдоль дороги, чтобы встретить военных и поблагодарить за деоккупацию.

Местные жители в знак благодарности военнослужащим дали арбузы.

Также взволнованные долгожданной встречей с украинскими военнослужащими жители села поблагодарили бойцов за защиту страны.

"Это Александровка! Ребята, слава Украине! Спасибо вам, ребята! Спасибо! Все будет Украина!"- сказали жители села.

Недавно мы публиковали шокирующее видео, как ВСУ поет гимн Украины.

Также у Залужного показали, как украинцы встречают ВСУ.

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Херсонская область арбуз
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