"Все буде Україна": у селі Херсонської області місцеві жителі з кавунами зустрічали військових ЗСУ

Українські військові й далі продовжують звільняти країну від російських окупантів. Ще одним деокупованим населеним пунктом в Україні стало село Олександрівка Херсонської області. Там місцеві радо зустріли українських воїнів.

Військовослужбовець на відео розповів, що в'їжджає до населеного пункту одразу після його звільнення. Місцеві жителі стали вздовж дороги, щоб зустріти військових та подякувати за деокупацію.

Місцеві жителі на знак подяки військовослужбовцям дали кавуни.

Також схвильовані довгоочікуваною зустріччю з українськими військовослужбовцями жителі села подякували бійцям за захист країни.

"Це Олександрівка! Хлопці, слава Україні! Дякую вам, хлопці! Дякую! Все буде Україна!" - сказали мешканці села.