В МЗС Чехії виступили за створення спецтрибуналу над керівництвом Росії

В Міністерстві закордонних справ Чехії закликали до створення спеціального трибуналу над вищим керівництвом Росії за скоєні в Україні військові злочини.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на публікацію очільника МЗС Чехії Яна Ліпавського в Twitter .

"Чехія - серед країн, які виступають за створення спеціального трибуналу для суду над вищим політичним керівництвом Росії за злочини в Україні. Будь-які політичні лідери держави мають нести відповідальність за розв’язання війни", - написав він.

Також Ліпавський додав, що зараз не час розмовляти про мирні перемовини з Росією, адже вона розуміє лише мову сили.

"Потрібне жорстке ставлення. Якщо ми хочемо безпеки - мають діяти правила, і ми маємо забезпечувати їхнє виконання на міжнародному рівні", - заявив він.