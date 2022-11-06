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В МЗС Чехії виступили за створення спецтрибуналу над керівництвом Росії

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Чехія, Неділя 06 листопада 2022 16:26
В МЗС Чехії виступили за створення спецтрибуналу над керівництвом Росії Фото: міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В Міністерстві закордонних справ Чехії закликали до створення спеціального трибуналу над вищим керівництвом Росії за скоєні в Україні військові злочини.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію очільника МЗС Чехії Яна Ліпавського в Twitter.

"Чехія - серед країн, які виступають за створення спеціального трибуналу для суду над вищим політичним керівництвом Росії за злочини в Україні. Будь-які політичні лідери держави мають нести відповідальність за розв’язання війни", - написав він.

Також Ліпавський додав, що зараз не час розмовляти про мирні перемовини з Росією, адже вона розуміє лише мову сили.

"Потрібне жорстке ставлення. Якщо ми хочемо безпеки - мають діяти правила, і ми маємо забезпечувати їхнє виконання на міжнародному рівні", - заявив він.

Нагадаємо, що вранці 31 жовтня прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала прибув з візитом в Київ разом з делегацією із чеського уряду.

В той день Україна і Чехія домовились про нові санкції для Росії, а також підписали меморандуми, які підтримуватимуть українську економіку.

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