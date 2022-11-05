По кишені українцям. Яка вартість життя у великих містах Чехії

Чехія – одна з країн ЄС, які гостинно приймають українців під час війни. Цю країну варто обрати для тимчасового проживання завдяки високому рівню життя та порівняно невисоким цінам.

Скільки коштують житло, продукти та транспорт у Чехії, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на VisitUkraine.today.

За вартістю життя Прага посіла 60 місце із 227 міст у рейтингу Mercer Cost of Living 2022. Жити в цій столиці дешевше, ніж у Лондоні, Дубліні та Мілані.

Родині з 2 людей на місяць вистачить бюджета у 1400 євро (35000 чеських крон).

Скільки коштує оплачувати житло у Чехії

Житло в оренду у Чехії дешевше, ніж у країнах Західної Європи. Наприклад, у центрі Праги однокімнатну квартиру можна орендувати за 600 євро на місяць, а в інших районах – за 400 євро. Що ближче історичний центр і лінія метро, то дорожче обійдеться оренда.

У менших містах – наприклад, Остраві та Брно – витрати на оренду будуть меншими з огляду на нижчий попит.

При виборі однокімнатної квартири слід враховувати, що такий тип житла в Чехії найчастіше не передбачає окрему кухню.

А при підписанні договору оренди власник може попросити сплатити плату за перший та останній місяці проживання.

Фото: Однокімнатну квартру в центрі можна зняти за 600 євро (unsplash.com/alice)

Додатково до плати за оренду слід врахувати вартість комунальних послуг (воду, світло, вивіз сміття) –180 євро. Це водопостачання, світло, вивіз сміття. У Чехії найчастіше світло та газ прив'язані до конкретної людини, а не до квартири. Також існують неспеціалізовані комунальні платежі – освітлення в під'їзді, прибирання будинкової території̈.

Інтернет удома обійдеться у 20 євро на місяць.

Скільки коштують основні продукти у Чехії

Родина, яка готує страви вдома, може вкластися у 200 євро на місяць. Якщо не обмежуватися купівлею продуктів, але й харчуватися поза межами дому, слід розраховувати на 350-400 євро на місяць.

В Чехії працюють великі торговельні мережі: англійські супермаркети Tesco, німецькі Aldi та Albert, місцевий підрозділ голландської Ahold Delhaize, а також Billa та Lidl.

Слід врахувати, що наклейка Klassa на продуктах у супермаркеті – це знак, що свідчить про високу якість товару. Втім, недорогі та якісні також продукти мжна купити і на фермерських ринках.

Розваги та ресторани у Чехії

Вартість обіду на двох у недорогому ресторані може скласти 16 євро. Якщо заклад середнього класу або розташований у туристичному центрі – удвічі більше. Замовляючи алкоголь чи цигарки, варто врахувати, що вони коштують дорого. Наприклад: пляшка вина – 5 євро, пиво – 0,7 євро, пачка цигарок – 3,5 євро.

Фото: Обід у ресторані обійдеться у 16 євро на двох (unsplash.com/kevin-curtis)

У Чехії є не лише традиційні місцеві ресторани. Також можна відвідати французькі кондитерські, британські паби, ресторани японської, китайської, корейської кухні, а також аргентинські стейк-хауси та кубинські ресторани.

Сходити у Празький театр обійдеться в 35 євро за квиток, у кіно – 5 євро.

Скільки доведеться платити за транспорт та бензин

Між містами у Чехії можна їздити потягами та автобусами. У містах краще користуватися громадським транспортом. Можна придбати квитки як для разових поїздок, так і проїзні на місяць.

1 поїздка – 1 євро;

місячний проїзний на всі види транспорту – 20 євро.

Якщо є потреба їздити власним автомобілем, ціни на пальне коливаються від від 1,29 євро до 1,36 євро за літр. Для поїздок платними магістралями необхідно на заправці купити віньєтку для авто – вона 55,5 євро на рік.

Скільки коштує медична страховка

В Чехії високий рівень охорони здоров'я. Безкоштовно медичні послуги - для власникыв державних страхових полісів, які біженці отримують упродовж 5 місяців.

Фото: Беженцы в Чехии (gettyimages.com)

Згодом базовий пакет на місяць обійдеться у 80 євро. За ці кошти можна отримати консультацію лікаря та видачу медичних препаратів по рецепту.

Якщо страхування відсутнє, то огляд лікаря обійдеться у 25-30 євро. Як і в інших країнах, дуже дорого коштують стоматологічні послуги.

Нагадаємо, ми писали, що зміниться для українців у Чехії у 2023 році.