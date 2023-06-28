Вручили повістку на вулиці та примусово забирають до ТЦК: адвокат розповів, як треба діяти

Документи військові перевіряти не мають права

За словами адвоката, не варто сперечатися та конфліктувати з особами, в руках яких є зброя. Це може призвести до негативних наслідків.

"Якщо ви залишитеся живими та неушкодженими, вас можуть притягнути до кримінальної відповідальності за напад, перевищення меж самооборони", - попереджає він.

Також Ростислав Кравець нагадує, що перевіряти документи можуть лише поліцейські, які супроводжують військових.

"Якщо вас зупиняють, вимагають надати документи, перевіряти документи військові не можуть... Вони зазвичай це роблять разом із поліцейськими. Формально поліцейський не має права передавати ці документи військовим, проте вони це роблять. Військові одразу вам на коліні виписують повістку, і деякі військові, як показує досвід, нічого не виписують - намагаються вас заламати та заштовхнути в бус", - наголошує адвокат.

Коли вам видали повістку, формально те, що вказано на ній - ви повинні зробити. А саме – з'явитися до ТЦК та виконати зазначені там вимоги.

А якщо примусово везуть до ТЦК?

Якщо військовозобов'язаного примусово намагаються доставити до ТЦК, йому потрібно звернутися до поліцейських з вимогою захистити його права. Те, що військовозобов'язаний не хоче з'явитися до ТЦК негайно – не є злочином.

"Привезли до центру комплектування – раджу вимагати надання вам безкоштовного адвоката, і щоб вам викликали поліцію та повідомили підстави вашого затримання. Жодних документів підписувати не потрібно. Жодних військово-лікарських комісій проходити не потрібно, поки вам не повідомлять письмово, на якій підставі вас утримують у ТЦК. Не ведіться на погрози, що буде якась відповідальність – відповідатимуть всі, і ті, хто вас затримали… Ніколи не пропонуйте їм хабарі – це призводить до вкрай негативних наслідків. Це може бути провокація, вас можуть притягти до відповідальності", - радить Кравець.

Він також рекомендує, якщо є така можливість, зв'язатися негайно із родичами, друзями та знайомими. Найкраще - зателефонувати їм і попросити піти до суду району, де розташований ТЦК і відразу подати заяву.

"Не має значення субота чи неділя, відповідно до статті 206 КПК. Вона стосується захисту судом прав людини. Будь-який суд, отримавши інформацію, що особа незаконно утримується в органах державної влади, повинен негайно винести ухвалу, якою доставити цю особу до суду та повідомити, на якій підставі він її утримує, тому вимагайте, щоб родичі йшли до суду і вимагайте від суду відповідної ухвали, звертайтеся до суду і вимагайте за 206 статтею, щоб вас доставили до суду і повідомили, на якій підставі вас затримали. Нічого не підписуйте і нікуди не йдіть. Якщо вони за вас підпишуть, нестимуть кримінальну відповідальність. Затримати вас можуть лише за рішенням суду", - пояснив адвокат.