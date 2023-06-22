Є лише дві причини, які дозволяють не прийти у військкомат за повісткою: пояснення юриста

Після отримання повістки громадянин України зобов'язаний з'явитися у вказаний день до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. І існує лише дві причини, які дають йому право не відвідати військкомат за повісткою у зазначений термін.

Ці причини назвав юрист Андрій Карпенко та нагадав, хто має право на відстрочку від військової служби.

Коли можна не з'явитися у військкомат за повісткою

Андрій Карпенко пояснив, які саме причини є ґрунтовними для неявки до військкомату. Він назвав дві причини, які надають таке право:

Смерть близького родича або близького родича дружини (батьки, дружина, дитина, рідні брат чи сестра, дідусь чи бабуся)

Хвороба

"Про такі випадки необхідно повідомити, після чого буде призначено нову дату явки у військкомат", - підкреслив юрист.

Також він додав, що поважною причиною неявки до ТЦК у зазначений термін може стати стихійне лихо чи смерть призовника.

Зазначені в законі причини, а також будь-які інші обставини, які не дозволили призовникові з'явитися за повісткою, мають бути підтверджені документами.

Якщо причина не входить до переліку, який зазначений у законі, то потрібно зробити акт підтвердження, наприклад - необхідність догляду за літньою (хворою) людиною.

Хто має право на відстрочку від мобілізації

Відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", на відстрочку з причин, пов'язаних зі здоров'ям, мають право особи:

визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на строк до шести місяців (з подальшим проходженням військово-лікарської комісії)

чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на тяжкі хвороби, повний перелік яких є в законі

жінки та чоловіки, на утриманні яких знаходиться повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю І або II групи

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (дружиною), дитиною, а також батьками своїми або дружини (дружина), які за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребують постійного догляду

мають дружину (дружину) з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків або батьків подружжя (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю І або II групи

опікуни особи з інвалідністю, визнаною судом недієздатною

особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю І групи

особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю II групи або за особою, що за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребує постійного догляду у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд

З урахуванням частини першої статті 264 Сімейного кодексу України, піклуватися про своїх бабусь, дідусів, прабабусь і прадідусів можуть повнолітні онуки та правнуки, якщо у них немає інших родичів, які можуть забезпечити утримання або вони з якихось причин не можуть це зробити.