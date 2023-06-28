Вручили повестку на улице и принудительно забирают в ТЦК: адвокат рассказал, как нужно действовать

Документы военные проверять не имеют права

По словам адвоката, не стоит спорить и конфликтовать с лицами, в руках у которых есть оружие. Это может привести к очень негативным последствиям.

"Если вы останетесь живы и невредимы, вас могут привлечь к уголовной ответственности за нападение, превышение границ самообороны", - предупреждает он.

Также Ростислав Кравец напоминает, что проверять документы могут только полицейские, которые сопровождают военных.

"Если вас останавливают, требуют предоставить документы, проверять документы военные не могут... Они обычно это делают вместе с полицейскими. Формально полицейский не имеет права передавать эти документы военным, однако они это делают. Военные сразу вам на коленке выписывают повестку, и некоторые военные, как показывает опыт, ничего не выписывают — пытаются вас заломить и затолкнуть в бус", - подчеркивает адвокат.

Когда вам выдали повестку, формально то, что указано в повестке - вы должны сделать. А именно - явиться в ТЦК и выполнить указанные там требования.

А если принудительно везут в ТЦК?

Если военнообязанного принудительно пытаются доставить в ТЦК, то ему нужно обратиться к полицейским с требованием защитить его права. То, что военнообязанный не хочет явиться в ТЦК немедленно - не является преступлением.

"Привезли в центр комплектования – советую потребовать предоставления вам бесплатного адвоката, и чтобы вам вызвали полицию и сообщили основания вашего задержания. Никаких документов подписывать не нужно. Никаких военно-врачебных комиссий проходить не нужно, пока вам не сообщат в письменном виде, на каком основании вас удерживают в ТЦК. Не ведитесь на угрозы, что будет какая-то ответственность – отвечать будут все, и те, кто вас задержали. Никогда не предлагайте им взятки – это приводит к крайне негативным последствиям. Это может быть провокация, вас могут привлечь к ответственности", - советует Кравец.

Он также рекомендует, если есть такая возможность, связаться немедленно с родственниками, друзьями и знакомыми. Лучше всего - позвонить им по телефону и попросить пойти в суд района, где расположен ТЦК и сразу подать заявление.

"Не имеет значения суббота или воскресенье, в соответствии со статьей 206 КПК. Она касается защиты судом прав человека. Любой суд, получив информацию, что лицо незаконно содержится в органах государственной власти, должен немедленно вынести постановление, которым доставить это лицо в суд и сообщить, на каком основании он его удерживает, поэтому требуйте, чтобы родственники шли в суд и требуйте от суда соответствующее постановление, обращайтесь в суд и требуйте по 206-й статье, чтобы вас доставили в суд и сообщили, на каком основании вас задержали. Ничего не подписывайте и никуда не идите. Если они за вас подпишут, будут нести уголовную ответственность. Задержать вас могут только по решению суда", - дал объяснение адвокат.