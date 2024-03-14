Врожайні та смачні. 5 найкращих сортів солодкого перцю

Найкращі сорти солодкого перцю - врожаю буде так багато, що доведеться роздавати

"Анастасія"

Ви отримаєте великі конусоподібні плоди. Кущі перців цього сорту називають високоврожайними, зав'язь з'явиться навіть у прохолодну погоду. Плоди виростають соковитими та солодкими. З одного квадратного метра "Анастасії" ви отримаєте до 15 кілограмів урожаю.

"Кубоподібний товстяний"

Цей сорт перців сподобається дачникам, які переживають за врожай через хвороби. "Кубоподібний товстяний" не боїться популярних захворювань, які вражають рослини. Ви отримаєте соковиті плоди з великою кількістю м'якоті. Такі перці не гірчать, дуже солодкі, і підійдуть для консервації й свіжих салатів.

Найкращі сорти перців (фото: freepik.com)

"Боярд" (Талісман) F1 (Lucky Seed)

Цей ранній сорт забезпечить вас великим урожаєм білого болгарського перцю. Плоди "класичної" форми спочатку виходять світлими, кольори слонової кістки, а коли вони повністю дозрівають, стають червоними. "Боярд" не боїться змін погоди та хвороб.

"Моноліт" F1 (Lucky Seed)

Цей середньоранній гібридний сорт перців здивує вас сильними кущами. Ви отримаєте великий урожай, стійкий до хвороб та транспортування. Перці із щільною шкіркою чудово "переносять" дорогу та радують неймовірним смаком.

Урожайні перці для розсади (фото: freepik.com)

"Хаскі F1" (Enza Zaden)

Ви отримаєте ранній урожай конусоподібних перців середнього розміру. Кущі та плоди не бояться бактеріальної гнилі та вірусних хвороб пасльонових культур. Кущі ростуть потужними, з добре розвиненою кореневою системою. Вони невибагливі та порадують тих, хто не хоче проводити на грядках багато часу.