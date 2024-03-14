UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Врожайні та смачні. 5 найкращих сортів солодкого перцю

Які перці посадити на розсаду (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

З початком весни у дачників та городників розпочався свій сезон - розсади та насіння. А тому зараз багатьом цікаво, який сорт солодкого перцю принесе багато врожаю та не буде надто вибагливим. Існує декілька чудових варіантів.

Який перець краще садити на розсаду у березні, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: "Яскрава клумба", "Агросіті".

Найкращі сорти солодкого перцю - врожаю буде так багато, що доведеться роздавати

"Анастасія"

Ви отримаєте великі конусоподібні плоди. Кущі перців цього сорту називають високоврожайними, зав'язь з'явиться навіть у прохолодну погоду. Плоди виростають соковитими та солодкими. З одного квадратного метра "Анастасії" ви отримаєте до 15 кілограмів урожаю.

"Кубоподібний товстяний"

Цей сорт перців сподобається дачникам, які переживають за врожай через хвороби. "Кубоподібний товстяний" не боїться популярних захворювань, які вражають рослини. Ви отримаєте соковиті плоди з великою кількістю м'якоті. Такі перці не гірчать, дуже солодкі, і підійдуть для консервації й свіжих салатів.

Найкращі сорти перців (фото: freepik.com)

"Боярд" (Талісман) F1 (Lucky Seed)

Цей ранній сорт забезпечить вас великим урожаєм білого болгарського перцю. Плоди "класичної" форми спочатку виходять світлими, кольори слонової кістки, а коли вони повністю дозрівають, стають червоними. "Боярд" не боїться змін погоди та хвороб.

"Моноліт" F1 (Lucky Seed)

Цей середньоранній гібридний сорт перців здивує вас сильними кущами. Ви отримаєте великий урожай, стійкий до хвороб та транспортування. Перці із щільною шкіркою чудово "переносять" дорогу та радують неймовірним смаком.

Урожайні перці для розсади (фото: freepik.com)

"Хаскі F1" (Enza Zaden)

Ви отримаєте ранній урожай конусоподібних перців середнього розміру. Кущі та плоди не бояться бактеріальної гнилі та вірусних хвороб пасльонових культур. Кущі ростуть потужними, з добре розвиненою кореневою системою. Вони невибагливі та порадують тих, хто не хоче проводити на грядках багато часу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сад і огород