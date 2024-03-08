Мох та бур'яни назавжди зникнуть з вашого подвір'я завдяки цим 3 перевіреним методам

Мох та бур'яни - проблема, яка турбує багатьох власників приватних будинків. Прибрати ці рослини буває непросто. Втім, існує 3 перевірених та дієвих методів.

Як прибрати мох

Перш за все варто зрозуміти, чому з'являється мох. Він дуже любить вологу, тінь та прохолоду. Саме тому мох часто з'являться біля будинків, на подвір'ї та "пробивається" з-під плитки. Аби здолати цю рослину, вам допоможуть 3 перевірених лайфхаки.

Окріп

Мох та бур'яни дуже бояться гарячої води, особливо якщо це окріп. Просто залийте усі рослини, які бажаєте знищити. А потім приберіть усі залишки моху й бур'янів. Але враховуйте те, що окріп знищить усе, а тому виливайте його обережно, аби він не потрапив на квіти та рослини, які вам потрібно залишити.

Оцет та вода

Суміш з оцту та води може знищити мох та бур'яни, адже вона їх буквально "вб'є". Тому якщо вам потрібно очистити подвір'я від рослин, змішайте у пляшці з пульверизатором оцет та воду (у пропорції один до одного). А потім розпиліть суміш на мох та бур'яни, почекайте 15 хвилин та ретельно вичистіть оброблене місце щіткою.

Харчова сода

Цей засіб підійде тоді, коли бур'янів небагато. Просто посипте содою місце, покрите травою або зеленим мохом, й залиште його на ніч. Зранку змітайте залишки рослин та соди віником та видаліть коріння.