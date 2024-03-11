20 кг врожаю з куща. 5 найкращих сортів помідорів, які "завалять" вас плодами

Вже почався сезон розсади, а тому дачники почали обирати помідори, які час сіяти, аби влітку збирати врожай. Сортів томатів безліч, але існують дійсно невибагливі та дуже "плодовиті". Є навіть такі, які дають до 20 кілограмів помідорів з куща.

Під час написання матеріалу було використано джерела: "Врожай і дім", ТСН, "Фазенда".

Які помідори садити на розсаду, аби було багато врожаю, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Найкращі сорти помідорів - врожай будете збирати відрами

Перш за все варто зазначити, що томати можуть бути ранньостиглими або ж давати врожай не так швидко. Втім, ви точно зможете обрати ідеальний варіант, адже найкращих сортів помідорів аж 5.

"Велика слива"

Цей сорт називають одним з найврожайніших. Досвідчені дачники кажуть, що можуть збирати до 20 кілограмів плодів з одного куща "Великої сливи". Плоди неймовірно красиві, щільні та важкі.

Цей сорт помідорів - середньостиглий. Втім, ви точно не пошкодуєте, якщо посадите їх на своїй грядці, адже плоди можна буде збирати аж до листопада. "Велика слива" не боїться фітофторозу та кореневої гнилі, а також не страждає від "капризів" погоди й завжди дуже щедро "родить".

Врожайні сорти помідорів (фото: freepik.com)

"Цукровий бізон"

Цей сорт помідорів дуже легко сприймає як спеку, так і низькі температури. "Цукровий бізон" можуть висаджувати навіть дачники, в яких мало досвіду, адже томати дають неймовірно багато врожаю, але при цьому зовсім невибагливі.

До того ж вас приємно здивує смак помідорів. "Цукровий бізон" дає соковиті та навіть солодкі плоди. Томати чудово підійдуть для салатів, їх можна подавати на стіл просто так.

Найкращі сорти помідорів (фото: freepik.com)

"Зухвала Мері"

Цей сорт томатів вважають чемпіоном за скоростиглістю. Він дає великі та дуже смачні плоди. Кущі будуть немаленькими - до 1,5 метрів заввишки.

Врожайний сорт потішить вас красивими плодами, в яких дуже мало насіння. Саме тому ці помідори чудово підійдуть для тих, хто не любить, коли плоди дають багато соку та "стікають" в салатах.

Врожайні сорти томатів (фото: freepik.com)

"Лимонні дольки"

А цей сорт сподобається тим, хто любить солити томати. Ви отримаєте красиві плоди, яких буде дуже багато. Кущі не бояться великого врожаю, адже томати "вродять" гронами.

"Лимонні дольки" підійдуть господиням, які роблять чимало солінь та взимку пригощають усіх гостей смачними маринованими помідорами. Один кущ може дати до 10 кілограмів плодів.

Які помідори не бояться хвороб (фото: freepik.com)

"Шейк"

Цей ранньостиглий сорт дає м'які плоди, які точно не будуть "тріщати" на сонці, адже вони мають щільну та товсту шкірку. Врожайний "Шейк" підійде для соків, паст та соусів.

Обирайте цей сорт, якщо плануєте висаджувати розсаду у півтінь. Кущі не бояться нестачі світла, а тому їх можна садити у теплицях вже у березні. Плоди стійкі до фузаріозу і вертицильозу, а врожайність вас дуже здивує!