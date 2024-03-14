Урожайные и вкусные. 5 лучших сортов сладкого перца

Лучшие сорта сладкого перца - урожая будет так много, что придется раздавать

"Анастасия"

Вы получите крупные конусовидные плоды. Кусты перцев этого сорта называют высокоурожайными, завязь появится даже в прохладную погоду. Плоды вырастают сочными и сладкими. С одного квадратного метра "Анастасии" вы получите до 15 килограммов урожая.

"Кубовидный толстенный"

Этот сорт перцев понравится дачникам, которые переживают за свой урожай из-за болезней. "Кубовидный толстенный" не боится популярных заболеваний, которые поражают растения. Вы получите сочные плоды с большим количеством мякоти. Такие перцы не горчат, очень сладкие, и подойдут для консервации и свежих салатов.

Лучшие сорта перцев (фото: freepik.com)

"Боярд" (Талисман) F1 (Lucky Seed)

Этот ранний сорт обеспечит вас большим урожаем белого болгарского перца. Плоды "классической" формы сначала получаются светлыми, цвета слоновой кости, а когда они полностью дозревают, то становятся красными. "Боярд" не боится перемен погоды и болезней.

"Монолит" F1 (Lucky Seed)

Этот среднеранний гибридный сорт перцев удивит вас мощными кустами. Вы получите большой урожай, устойчивый к болезням и транспортировке. Перцы с плотной кожурой прекрасно "переносят" дорогу и радуют невероятнім вкусом.

Урожайные перцы для рассады (фото: freepik.com)

"Хаски F1" (Enza Zaden)

Вы получите ранний урожай конусовидных перцев среднего размера. Кусты и плоды не боятся бактериальной гнили и вирусных болезней пасленовых культур. Кусты растут мощными, с хорошо развитой корневой системой. Они неприхотливы и порадуют тех, кто не хочет проводить на грядках много времени.