ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Во время учений СИ Бриз Морская охрана спасла парашютиста, которого снесло в море (видео)

Новина українською →
Суббота 10 июля 2021 18:23
Во время учений СИ Бриз Морская охрана спасла парашютиста, которого снесло в море (видео) Фото: спасли парашютиста, которого снесло в море (dpsu.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Одного из парашютистов во время международных военных учений Sea Breeze-2021 отрабатывали десантирование с вертолета на остров Змеиный, унесло в море

Об этом сообщили в прессслужбе морской охраны Госпогранслужбы Украины.

Резкие порывы ветра отнесли военного на значительное расстояние от острова, и он был вынужден спуститься среди моря.

Разыскивали парашютиста все силы морского и воздушного компонента, что находились поблизости. Также, подсоединили пост технического наблюдения и наблюдательную вахту маяка острова.

Осложняли спасательную операцию дождь, северный ветер силой более 10 м/с, и "взволнованное" до 3-4 баллов море. Однако, по пол часа в район поиска прибыл катер "Гриф" Измаильского отряда Морской охраны, который обследовал акваторию и обнаружил парашютиста в открытом море на расстоянии более 1,5 километра на юг от Змеиного.

В пресс-службе отметили, что бойца более 2 часов держали на воде специальные средства спасения, которыми он был снаряжен перед десантированием. Состояние его удовлетворительное. На борт катера подняли военного и доставили в пункт базирования, где его осмотрели медики.

За качественно и оперативно проведенную поисково-спасательную операцию экипаж катера Морской охраны наградили специальными знаками отличия.

Ранее мы сообщали, что ВСУ провели учения вблизи с Крымом, где отрабатывали противодействие морскому десанту.

Также Служба безопасности Украины провела в акватории Черного моря антитеррористические учения.

Читайте РБК-Украина в Google News
парашютист
LITE
"Холостяк" Михайлюк тайно женился на матери своей дочки: первые фото и видео
"Холостяк" Михайлюк тайно женился на матери своей дочки: первые фото и видео