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Під час навчань СІ Бриз Морська охорона врятувала парашутиста, якого знесло в море (відео)

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Субота 10 липня 2021 18:23
Під час навчань СІ Бриз Морська охорона врятувала парашутиста, якого знесло в море (відео) Фото: врятували парашутиста, якого знесло в море (dpsu.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Одного з парашутистів під час міжнародних військових навчань Sea Breeze-2021 відпрацьовували десантування з гелікоптера на острів Зміїний, віднесло в море

Про це повідомили в пресслужбі Морської охорони Держприкордонслужби України.

Різки пориви вітру віднесли військового на значну відстань від острова, і він був змушений спуститися серед моря.

Розшукували парашутиста всі сили морського та повітряного компонента, що перебували поблизу. Також, під'єднали пост технічного спостереження й спостережну вахту маяка острова.

Ускладнювали рятувальну операцію дощ, північний вітер силою понад 10 м/с, та "схвильоване" до 3-4 балів море. Однак, за пів години до району пошуку прибув катер "Гриф" Ізмаїльського загону Морської охорони, який обстежив акваторію та виявив парашутиста у відкритому морі на відстані понад 1,5 кілометри на південь від Зміїного.

У пресслужбі зазначили, що бійця понад 2 години тримали на воді спеціальні засоби рятування, якими він був споряджений перед десантуванням. Стан його задовільний. На борт катера підняли військового та доставили до пункту базування, де його оглянули медики.

За якісно й оперативно проведену пошуково-рятувальну операцію екіпаж катера Морської охорони нагородили спеціальними відзнаками.

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ провели навчання поблизу з Кримом, де відпрацьовували протидію морському десанту.

Також Служба безпеки України провела в акваторії Чорного моря антитерористичні навчання.

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