СБУ провела масштабные антитеррористические учения в акватории Черного моря

Служба безопасности Украины (СБУ) провела масштабные антидиверсионные учения в Одесской области. Тренировки прошли для того, чтобы отработать взаимодействие во время проведения антитеррористической операции.

По легенде учений, несколько "диверсионных групп" пытались совершить теракты на территории Одесского припортового завода и морского порта Южный. Еще одна группа вооруженных "террористов" захватила грузовое судно. При этом "злоумышленники" захватили в "заложники" экипаж судна и выдвинули требования.

Антитеррористическая операция на захваченном террористами судне проходила в несколько этапов: после завершения переговоров началась активная фаза. Силами штурмовых групп спецподразделения СБУ "Альфа "проведена учебная операция по нейтрализации диверсантов и освобождению "заложников".

Участники учений поэтапно отработали комплекс совместных действий для выявления и локализации злоумышленников, освобождение заложников и ликвидации потенциальных последствий чрезвычайных ситуаций.

По итогам учений разработали рекомендации по совершенствованию алгоритма действий подразделений, задействованных в антитеррористических мероприятиях.