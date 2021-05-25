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СБУ провела масштабные антитеррористические учения в акватории Черного моря

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Вторник 25 мая 2021 12:30
СБУ провела масштабные антитеррористические учения в акватории Черного моря Фото: СБУ провела антитеррористические учения в Одесской области (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Служба безопасности Украины (СБУ) провела масштабные антидиверсионные учения в Одесской области. Тренировки прошли для того, чтобы отработать взаимодействие во время проведения антитеррористической операции.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По легенде учений, несколько "диверсионных групп" пытались совершить теракты на территории Одесского припортового завода и морского порта Южный. Еще одна группа вооруженных "террористов" захватила грузовое судно. При этом "злоумышленники" захватили в "заложники" экипаж судна и выдвинули требования.

Антитеррористическая операция на захваченном террористами судне проходила в несколько этапов: после завершения переговоров началась активная фаза. Силами штурмовых групп спецподразделения СБУ "Альфа "проведена учебная операция по нейтрализации диверсантов и освобождению "заложников".

Участники учений поэтапно отработали комплекс совместных действий для выявления и локализации злоумышленников, освобождение заложников и ликвидации потенциальных последствий чрезвычайных ситуаций.

По итогам учений разработали рекомендации по совершенствованию алгоритма действий подразделений, задействованных в антитеррористических мероприятиях.

Раньше СБУ провела обучение в Одессе. По городу установили блокпосты, проверяли транспорт.

Напомним, на днях российские военные провели учения в оккупированном Крыму. Использовали зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 "Триумф", дислоцированный на территории полуострова.

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