ВСУ провели учения вблизи с Крымом: отрабатывали противодействие морскому десанту

Вооруженные силы Украины провели учения вблизи с Крымом. Артиллерийские подразделения отрабатывали задачи по противодействию морскому десанту.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины .

Целью учений боевых расчетов гаубиц "МСТА-Б" заключалась в поддержке высокого уровня подготовки личного состава.

"Воины-артиллеристы тренировались действовать в условиях применения противником высокоточных средств поражения, оттачивали умение маскировки техники и вооружения, ориентирование на местности, а также своевременного выдвижения на огневые позиции", - сообщили в Минобороны.

Также подразделения артиллерийской разведки проводили запуски штатных беспилотных летательных аппаратов, поиск и обнаружение целей, и передачу координат огневым расчетам.

"Особое внимание в ходе учений уделялось вопросам изменения огневых позиций с последующей готовностью к ведению боевой стрельбы по определенным целях", - добавили в министерстве.

Фото: учения проводились среди артиллерийских подразделений (mil.gov.ua)