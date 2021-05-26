ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

ВСУ провели учения вблизи с Крымом: отрабатывали противодействие морскому десанту

Новина українською →
Украина, Среда 26 мая 2021 13:11
ВСУ провели учения вблизи с Крымом: отрабатывали противодействие морскому десанту Фото: учения проводились среди артиллерийских подразделений (mil.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Вооруженные силы Украины провели учения вблизи с Крымом. Артиллерийские подразделения отрабатывали задачи по противодействию морскому десанту.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Целью учений боевых расчетов гаубиц "МСТА-Б" заключалась в поддержке высокого уровня подготовки личного состава.

"Воины-артиллеристы тренировались действовать в условиях применения противником высокоточных средств поражения, оттачивали умение маскировки техники и вооружения, ориентирование на местности, а также своевременного выдвижения на огневые позиции", - сообщили в Минобороны.

Также подразделения артиллерийской разведки проводили запуски штатных беспилотных летательных аппаратов, поиск и обнаружение целей, и передачу координат огневым расчетам.

"Особое внимание в ходе учений уделялось вопросам изменения огневых позиций с последующей готовностью к ведению боевой стрельбы по определенным целях", - добавили в министерстве.

Фото: учения проводились среди артиллерийских подразделений (mil.gov.ua)

Напомним, недавно Российская Федерация провела в Крыму учения с использованием зенитного ракетного комплекса.

Также днями Служба безопасности Украины провела в акватории Черного моря антитеррористические учения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Вооруженные силы Украины учения артиллерия
NEWS
Рост случаев: в Украине 3395 новых заражений коронавирусом
Рост случаев: в Украине 3395 новых заражений коронавирусом
DAILY
Глава Киберполиции Александр Гринчак: Через криптовалюту проходит большинство преступных операций
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Глава Киберполиции Александр Гринчак: Через криптовалюту проходит большинство преступных операций