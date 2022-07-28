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Во время тревоги в Кропивницком детей не пустили в укрытие церкви УПЦ МП

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Кропивницкий , Четверг 28 июля 2022 14:18
Во время тревоги в Кропивницком детей не пустили в укрытие церкви УПЦ МП Детей в Кропивницком не пустили в укрытие церкви МП во время тревоги (Коллаж РБК-краина)
Автор: Анна Шиканова

Во время воздушной тревоги в Кропивницком произошла неприятная история. Детей, которые находились на занятиях, не пустили в укрытие в церкви Московского патриархата.

Об этом рассказал народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

"Хочу рассказать неприятную историю. В Кропивницком находится Гончаренко Центр. И когда прозвучала воздушная тревога, то в самом центре находились дети на занятиях. Администратор собрала детей и пошла с ними в соседнюю церковь, там есть подвал и там можно укрыться. Люди из церкви не пустили администратора с детьми в подвал", - сообщил нардеп.

Он отметил, что сотрудники центра быстро обзвонили всех родителей и они забрали своих детей. И выяснилось, что церковь - московского патриархата.

"Как вы думаете, нужно писать какого патриархата была церковь или вы сами догадались? Этот пост является моим официальным обращением к главе Военно-гражданской администрации Кировоградской области - Райковича Андрея. Просьба разобраться с данной ситуацией", - добавил Алексей Гончаренко.

В комментариях жители Кропивницкого отметили, что это не единственный случай, когда в укрытие в церкви отказываются пускать людей во время воздушной тревоги.

А также назвали саму церковь - речь, вероятно, идет о Соборном храме благовещения пресвятой Богородицы УПЦ МП.

На странице Центра в Instagram появилось сообщение, что все занятия с детьми и подростками офлайн вынуждены отменить до победы.

Мероприятия для взрослых от 18 лет проводить будут, но во время тревоги нужно будет немедленно покинуть помещения и уйти в ближайшее укрытие.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, глава Кировоградской ОВА подтвердил ракетный удар по Кропивницкому.

А еще мы писали о том, что делать, если во время обстрела вы не успели добежать до укрытия.

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