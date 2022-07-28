ua ru
Чт, 28 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Кропивницком прогремели взрывы во время воздушной тревоги

Новина українською →
Кропивницкий, Четверг 28 июля 2022 12:35
В Кропивницком прогремели взрывы во время воздушной тревоги Фото: в Кропивницком прогремели два взрыва (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Кропивницком сегодня, 28 июля, прогремели взрывы. В области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Обновлено 12:52. Ракетный удар по Кропивницкому подтвердил глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович.

"Ракетный удар по Кропивницкому! Соответствующие службы уже работают. Категорически прошу всех оставаться в укрытиях до завершения тревоги! Настоятельно прошу не публиковать никакой информации", - написал он в соцсети.

Все подробности позже.

"В Кропивницком были слышны звуки двух взрывов", - говорится в сообщении.

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в своем Telegram-канале призвал жителей оставаться в укрытиях.

"Уважаемые земляки. Обстановка беспокойна. Оставайтесь в укрытиях. Подробности позже", - написал он.

Стоит отметить, что в 12:21 в Кировоградской области объявили воздушную тревогу.

В Кропивницком прогремели взрывы во время воздушной тревоги

Фото: карта воздушных тревог (скриншот alerts.in.ua)

Напомним, сегодня оккупанты нанесли ракетный удар по Киевской области. Вражеские ракеты попали в воинскую часть.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кропивницкий Война в Украине
NEWS
Клименко стал новым руководителем САП
Клименко стал новым руководителем САП
DAILY
От Нюрнберга до Гааги. Как Путина могут судить за войну против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина От Нюрнберга до Гааги. Как Путина могут судить за войну против Украины