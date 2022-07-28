В Кропивницком прогремели взрывы во время воздушной тревоги

В Кропивницком сегодня, 28 июля, прогремели взрывы. В области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" .

Обновлено 12:52. Ракетный удар по Кропивницкому подтвердил глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович.

"Ракетный удар по Кропивницкому! Соответствующие службы уже работают. Категорически прошу всех оставаться в укрытиях до завершения тревоги! Настоятельно прошу не публиковать никакой информации", - написал он в соцсети.

Все подробности позже.

"В Кропивницком были слышны звуки двух взрывов", - говорится в сообщении.

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в своем Telegram-канале призвал жителей оставаться в укрытиях.

"Уважаемые земляки. Обстановка беспокойна. Оставайтесь в укрытиях. Подробности позже", - написал он.

Стоит отметить, что в 12:21 в Кировоградской области объявили воздушную тревогу.

Фото: карта воздушных тревог (скриншот alerts.in.ua)