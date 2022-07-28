В Кропивницком прогремели взрывы во время воздушной тревоги
В Кропивницком сегодня, 28 июля, прогремели взрывы. В области была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Обновлено 12:52. Ракетный удар по Кропивницкому подтвердил глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович.
"Ракетный удар по Кропивницкому! Соответствующие службы уже работают. Категорически прошу всех оставаться в укрытиях до завершения тревоги! Настоятельно прошу не публиковать никакой информации", - написал он в соцсети.
Все подробности позже.
"В Кропивницком были слышны звуки двух взрывов", - говорится в сообщении.
Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в своем Telegram-канале призвал жителей оставаться в укрытиях.
"Уважаемые земляки. Обстановка беспокойна. Оставайтесь в укрытиях. Подробности позже", - написал он.
Стоит отметить, что в 12:21 в Кировоградской области объявили воздушную тревогу.
Фото: карта воздушных тревог (скриншот alerts.in.ua)
Напомним, сегодня оккупанты нанесли ракетный удар по Киевской области. Вражеские ракеты попали в воинскую часть.
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