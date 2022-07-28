ua ru
Чт, 28 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Під час тривоги у Кропивницькому дітей не пустили в укриття церкви УПЦ МП

Новость на русском →
Кропивницький , Четвер 28 липня 2022 14:18
Під час тривоги у Кропивницькому дітей не пустили в укриття церкви УПЦ МП Дітей у Кропивницькому не пустили в укриття церкви МП під час тривоги (Колаж РБК-Країна)
Автор: Анна Шиканова

Під час повітряної тривоги у Кропивницькому сталася неприємна історія. Дітей, які перебували на заняттях, не пустили в Укриття в церкві Московського патріархату.

Про це розповів народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram.

"Хочу розповісти неприємну історію. У Кропивницькому знаходиться Гончаренко Центр. І коли прозвучала повітряна тривога, то в самому центрі перебували діти на заняттях. Адміністратор зібрала дітей і пішла з ними в сусідню церкву, там є підвал і там можна сховатися. Люди з церкви не пустили адміністратора з дітьми в підвал", - повідомив нардеп.

Він зазначив, що співробітники Центру швидко обдзвонили всіх батьків і вони забрали своїх дітей. І з'ясувалося, що церква - московського патріархату.

"Як ви думаєте, потрібно писати якого патріархату була церква чи ви самі здогадалися? Цей пост є моїм офіційним зверненням до голови військово-цивільної адміністрації Кіровоградської області - Райковича Андрія. Прохання розібратися з даною ситуацією", - додав Олексій Гончаренко.

У коментарях жителі Кропивницького зазначили, що це не єдиний випадок, коли в Укриття в церкві відмовляються пускати людей під час повітряної тривоги.

А також назвали саму церкву - мова, ймовірно, йде про соборний храм Благовіщення Пресвятої Богородиці УПЦ МП.

На сторінці Центру в Instagram з'явилося повідомлення, що всі заняття з дітьми та підлітками змушені скасувати до перемоги.

Заходи для дорослих від 18 років проводити будуть, але під час тривоги потрібно буде негайно покинути приміщення і піти в найближче укриття.

До речі, раніше ми розповідали про те, голова Кіровоградської ОВВА підтвердив ракетний удар по Кропивницькому.

А ще ми писали про те, що робити, якщо під час обстрілу ви не встигли добігти до укриття.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кропивницький ракетный удар
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя