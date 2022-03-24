Правила спасающие жизни: что делать, если во время обстрела не успели добежать до укрытия

Спасатели рассказали, что делать, если во время обстрелов и взрывов, вы не успели добежать до укрытия.

Об этом рассказали в ГСЧС .

Если во время воздушной тревоги вы не успели добежать до укрытия, немедленно перейдите в помещение без окон или же воспользуйтесь "правилом двух стен".

Если возник пожар или повреждение дома, немедленно звоните на 101, укажите ваш точный адрес, этаж, этаж, квартиру. И по возможности перейдите в безопасное место.

Желательно назначить ответственного человека среди общины дома, который бы владел информацией обо всех жильцах: сколько их в доме, в каких квартирах они находятся.

Фото: ГСЧС

В случае чрезвычайной ситуации надо сообщить эту информацию спасателям, которые бы в первую очередь могли эвакуировать людей из списка и потом уже проверять пустые квартиры.

Если в доме произошел взрыв, оставьте здание самостоятельно, но не закрывайте входную дверь. Тогда спасателям не придется их срезать для обязательной проверки.

Если вы решили покинуть город или свою квартиру, оставьте ключи соседям. Иначе спасателям придется проверять каждое помещение, чтобы удостовериться, что в нем нет людей.