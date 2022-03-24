ru ua
Чт, 24 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Правила спасающие жизни: что делать, если во время обстрела не успели добежать до укрытия

Новина українською →
Четверг 24 марта 2022 15:35
Правила спасающие жизни: что делать, если во время обстрела не успели добежать до укрытия Фото: Что делать, если во время обстрела не успели добежать до укрытия (facebook.com)
Автор: Светлана Мащенко

Спасатели рассказали, что делать, если во время обстрелов и взрывов, вы не успели добежать до укрытия.

Об этом рассказали в ГСЧС.

Если во время воздушной тревоги вы не успели добежать до укрытия, немедленно перейдите в помещение без окон или же воспользуйтесь "правилом двух стен".

Если возник пожар или повреждение дома, немедленно звоните на 101, укажите ваш точный адрес, этаж, этаж, квартиру. И по возможности перейдите в безопасное место.

Желательно назначить ответственного человека среди общины дома, который бы владел информацией обо всех жильцах: сколько их в доме, в каких квартирах они находятся.

Правила спасающие жизни: что делать, если во время обстрела не успели добежать до укрытия

Фото: ГСЧС

В случае чрезвычайной ситуации надо сообщить эту информацию спасателям, которые бы в первую очередь могли эвакуировать людей из списка и потом уже проверять пустые квартиры.

Если в доме произошел взрыв, оставьте здание самостоятельно, но не закрывайте входную дверь. Тогда спасателям не придется их срезать для обязательной проверки.

Если вы решили покинуть город или свою квартиру, оставьте ключи соседям. Иначе спасателям придется проверять каждое помещение, чтобы удостовериться, что в нем нет людей.

Ранее мы писали, как вызвать скорую, если нет мобильной связи или интернета.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
LITE
"Диета победителя" от Оксаны Скиталинской: что есть и пить, чтобы быть в тонусе
"Диета победителя" от Оксаны Скиталинской: что есть и пить, чтобы быть в тонусе