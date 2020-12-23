Во время похорон Кернеса неизвестные взрывали салют: появилось видео

В Харькове во время похорон мера города Геннадия Кернеса неизвестные взрывали салюты. Инцидент произошел недалеко от кладбища №2 на улице Пушкинской, на котором происходило погребение. Видео происшествия опубликовали в местных Telegram-каналах.

С самого утра харьковчане начали собираться у места прощания с мэром в Оперном театре, где проходила панихида. Из-за большого количества желающих возложить цветы, погребение было перенесено еще на полчаса. Около 14:00 тело погибшего от осложнений коронавирусной инфекции Геннадия Кернеса привезли на кладбище.

Во время похорон недалеко возле кладбища №2 неизвестные начали взрывать салюты. Полиция уже занимается поисками лиц, причастных к запуску фейерверков. Об этом сообщил "Суспільному" руководитель ГУ ЧП Украины в Харьковской области Андрей Рубель. По предварительным данным, запуск произошел в районе станции метро "Киевская".

Стоит напомнить, что Геннадий Кернес скончался в берлинской клинике от осложнений после коронавируса 17 декабря.

Напомним, что ранее стало известно о содержании завещания, оставленного Кернесом после смерти.

Также мы писали о том, кто их украинских политиков приехал в Харьков, чтобы проводить в последний путь Геннадия Кернеса.