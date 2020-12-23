Завещание Кернеса: кому мэр Харькова оставил свое состояние

Кернес оставил завещание (Коллаж РБК-Украина)

В Харькове проходит церемония прощания с мэром города Геннадием Кернесом. Он скончался в берлинской клинике от осложнений после коронавируса 17 декабря. Родные и близкие до последнего верили, что он сможет справиться с болезнью, но у него сначала отказали почки, а потом не выдержало сердце.

Известно, что Геннадий Кернес оставил завещание и по словам близкого друга, бизнесмена Павла Фукс в интервью для издания "Страна", все состояние будет поделено между его женой Оксаной Гайсинской и тремя сыновьями – Кириллом Кернесом, Даниилом Приваловым и Родионом Гайсинским.

"Никто не остался недопонят. На первом месте Оксана и Родион, которые были рядом с ним до последней минуты жизни. Затем Кирилл и Даниил. Он говорил, что Родион его любит больше всех. Родион от него не отходил", - рассказал Фукс.

Стоит отметить, что бизнесмен рассказал о дочери Геннадия Кернеса – девочку зовут Соня, ей 11 лет и она с мамой проживает в Лондоне. Несмотря на тесное общение с братьями и отцом, неизвестно, указано ли имя Сони в завещании Кернеса.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как проходит церемония прощания с Геннадием Кернесом в Харькове. Люди выстроились в километровые очереди, чтобы отдать дань уважения городскому голове и время прощания продлили еще на полчаса.

Также мы писали о том, кто их украинских политиков приехал в Харьков, чтобы проводить в последний путь Геннадия Кернеса.