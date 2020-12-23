Під час похорону Кернеса невідомі підірвали салют: з'явилося відео

У Харкові під час похорону мера міста Геннадія Кернеса невідомі підірвали салюти. Інцидент стався недалеко від кладовища №2, розташованого на вулиці Пушкінській, на якому відбувалося поховання. Відео події опублікували в місцевих Telegram-каналах.

З самого ранку харків'яни почали збиратися біля місця прощання з мером в Оперному театрі, де проходила панахида. Через велику кількість бажаючих покласти квіти, поховання було перенесено ще на пів години. Близько 14:00 тіло загиблого від ускладнень коронавірусної інфекції Геннадія Кернеса привезли на кладовище.

Під час похорону недалеко біля кладовища №2 невідомі почали підривати салюти. Поліція вже займається пошуками осіб, причетних до запуску феєрверків. Про це повідомив "Суспільному" керівник ГУ НС України в Харківській області Андрій Рубель. За попередніми даними, запуск стався в районі станції метро "Київська".

Варто нагадати, що Геннадій Кернес помер у берлінській клініці від ускладнень після коронавіруса 17 грудня.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про зміст заповіту, залишеного Кернесом після смерті.

Також ми писали про те, хто їх українських політиків приїхав у Харків, щоб проводити в останню путь Геннадія Кернеса.