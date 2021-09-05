Во время матча Украина - Франция на поле выбежал ребенок (видео)

Мальчик выбежал к футболистам на 75-й минуте матча. За ребенком сразу же погнался стюард, но он набрал высокую скорость и смог пробежать достаточно далеко.

"Самый быстрый рывок в матче", - подписал свое видео Поворознюк.

Когда стюард уводил ребенка с поля, к ним подошел полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко и что-то сказал работнику стадиона. После того как стюард вывел ребенка за переделы поля, он его отпустил.

Во время телетрансляции данный эпизод практически не попал на экраны телезрителей, поскольку режиссер включил общий план стадиона.

Отметим, что сборная Украины уже пятый матч подряд играет в ничью. Поскольку в этот раз соперником была знаменитая сборная Франции, то этот результат считается позитивным.

После вчерашнего матча сборная Украины опустились на третье место - нашу команду обошла Финляндия, которая обыграла Казахстан.

До завершения отбора на чемпионат мира 2022. подопечные Петракова проведут еще три матча - два против Боснии и один против Финляндии.