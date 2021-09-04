Украина и Франция вновь расписали ничью в отборе на ЧМ-2022

Сборные Украины и Франции вновь расписали ничью в отборе на чемпионат мира-2022. На супер-гол от Николая Шапаренко французы ответили результативным ударом Антони Марсиаля - 1:1.

Начало матча было за украинцами. Уже на первых двух минутах подопечные Петракова создали два полумомента - сперва Яремчук почти обыграл защитника в штрафной французов, находясь на убойной позиции, а затем Ярмоленко пробивал метров с 20-ти нерабочей правой ногой после перехвата на половине поля игроков "ле бле", но мяч прошел выше.

Франция первый момент создала на 11-й минуте, когда после подачи с углового Погба выиграл верховую борьбу, но его удар пришелся точно в руки Пятова.

Ближе к середине тайма французы немного нащупали игру и в одном из моментов на 27-й минуте могли рассчитывать на гол, но после удара с лету от Гризманна мяч прошел чуть мимо ворот.

А далее реальный момент открыть счет упустили украинцы. На 35-й минуте после наигранной комбинации с углового Ярмоленко пробивал с пределов штрафной, но свою команду спас Льорис, а Забарный с линии вратарской в борьбе не смог попасть в створ после удара на добивании.

Через две минуты "желто-синие" вновь создали реальную опасность у ворот Льориса после стандарта. В этот раз после подачи со штрафного от Цыганкова, Ярмоленко смог оторваться от оппонента, но пробить головой как следует не смог.

Но все же украинцы своего добились под конец первой половины. Сперва сборную от пропущенного гола спас Пятов, отбив удар Марсиаля, который вышел почти один на один с кипером украинцев. А уже в следующей атаке счет был в пользу Украины. Яремчук выиграл борьбу на фланге у Кимпембе, протянул мяч и прострелил в штрафную. Зума на долю секунды опередил Ярмоленко, выбил мяч за линию штрафной, откуда с ходу прямо в "девятку" разрядил "пушку" Шапаренко - 1:0.

Этот гол стал первым для Шапаренко в футболке сборной и достаточно сильно растрогал украинца, который после празднования не сдерживал слезы.

Но сразу же на старте второй половины французы счет сравняли. Рабио на 50-й минуте выиграл верховую борьбу у защитников Украины в штрафной после флангового навеса, мяч отлетел к Марсиалю, который с нескольких метров прибил Пятова - 1:1. При этом Тымчику в борьбе с Рабио разбили голову.

На 67-й минуте французы вновь имели отличный шанс после удара головой от Зума, который выиграл "второй этаж" после розыгрыша штрафного. Благо, как следует пробить французскому защитнику не удалось - мяч пролетел выше ворот Пятова.

А еще через 10 минут французы откровенно простили украинцев. Бензема выиграл борьбу в штрафной у Забарного и Кривцова, скинул мяч на Диаби, который метров с семи пробил в штангу - Пятов был уже не у дел.

Но все же больше команды голов не забивали. В итоге очередная ничья для Украины - уже пятая в этом отборе.

Украина: Пятов - Тымчик, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Миколенко - Степаненко, Шапаренко (Сидорчук, 90) - Ярмоленко (Зубков, 90+3), Цыганков (Малиновский, 82) - Яремчук (Сикан, 82)

Франция: Льорис - Дюбуа, Кимпембе, Зума, Динь - Погба, Рабио, Тчуамени (Верету, 83), Коман (Диаби, 64) - Гризманн, Марсиаль (Бензема, 64)

Шапаренко, 44 - Марсиаль, 50

После сегодняшнего дня "желто-синие" опустились на третье место - Украину обошла Финляндия, которая обыграла Казахстан. Причем у финнов на два матча сыграно меньше, но они ни разу не играли с Францией, тогда как Украина оба матча с действующими чемпионами мира уже провела.

До завершения отбора подопечные Петракова проведут еще три матча - два против Боснии и один против Финляндии.