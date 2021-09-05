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Во время матча Украина - Франция на поле выбежал ребенок (видео)

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Киев, Воскресенье 05 сентября 2021 19:40
Во время матча Украина - Франция на поле выбежал ребенок (видео) Фото: во время матча Украина - Франция на стадион выбежал ребенок (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Вчера, 4 сентября, сборная Украины в Киеве встретилась с Францией. Команды сыграли в ничью. При этом не обошлось и без курьезов. Во время второго тайма на поле выбежал ребенок.

Видео инцидента опубликовал блогер Дмитрий Поворознюк в Instagram.

Мальчик выбежал к футболистам на 75-й минуте матча. За ребенком сразу же погнался стюард, но он набрал высокую скорость и смог пробежать достаточно далеко.

"Самый быстрый рывок в матче", - подписал свое видео Поворознюк.

Когда стюард уводил ребенка с поля, к ним подошел полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко и что-то сказал работнику стадиона. После того как стюард вывел ребенка за переделы поля, он его отпустил.

Во время телетрансляции данный эпизод практически не попал на экраны телезрителей, поскольку режиссер включил общий план стадиона.

Отметим, что сборная Украины уже пятый матч подряд играет в ничью. Поскольку в этот раз соперником была знаменитая сборная Франции, то этот результат считается позитивным.

После вчерашнего матча сборная Украины опустились на третье место - нашу команду обошла Финляндия, которая обыграла Казахстан.

До завершения отбора на чемпионат мира 2022. подопечные Петракова проведут еще три матча - два против Боснии и один против Финляндии.

Напомним, Андрей Ярмоленко заговорил на украинском и рассказал, почему не делал этого раньше.

Мы также писали о том, что Андрей Шевченко обратился к сборной Украины после назначения нового тренера Александра Петракова.

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