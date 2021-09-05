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Під час матчу Україна - Франція на поле вибігла дитина (відео)

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Київ , Неділя 05 вересня 2021 19:40
Під час матчу Україна - Франція на поле вибігла дитина (відео) Фото: під час матчу Україна - Франція на стадіон вибігла дитина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Вчора, 4 вересня, збірна України в Києві зустрілася з Францією. Команди зіграли в нічию. При цьому не обійшлося і без курйозів. Під час другого тайму на поле вибігла дитина.

Відео інциденту опублікував блогер Дмитро Поворознюк в Instagram.

Хлопчик вибіг до футболістів на 75-й хвилині матчу. За дитиною відразу ж погнався стюард, але він набрав високу швидкість і зміг пробігти досить далеко.

"Найшвидший ривок у матчі", - підписав своє відео Поворознюк.

Коли стюард відводив дитину з поля, до них підійшов півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко і щось сказав працівнику стадіону. Після того як стюард вивів дитину за переділи поля, він його відпустив.

Під час телетрансляції даний епізод практично не потрапив на екрани телеглядачів, оскільки режисер включив загальний план стадіону.

Зазначимо, що збірна України вже п'ятий матч поспіль грає в нічию. Оскільки цього разу суперником була знаменита збірна Франції, то цей результат вважається позитивним.

Після вчорашнього матчу збірна України опустилися на третє місце - нашу команду обійшла Фінляндія, яка обіграла Казахстан.

До завершення відбору на Чемпіонат світу 2022. підопічні Петракова проведуть ще три матчі - два проти Боснії і один проти Фінляндії.

Нагадаємо, Андрій Ярмоленко заговорив українською і розповів, чому не робив цього раніше.

Ми також писали про те, що Андрій Шевченко звернувся до збірної України після призначення нового тренера Олександра Петракова.

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